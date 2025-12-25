勇消「游尚樺」救4人殉職 父提國賠.竹縣府：未接獲申請

新竹縣 / 綜合報導

2023年12月，新竹縣消防分隊長游尚樺，執行住宅火警勤務，英勇救出4名移工，但卻不幸殉職。他的父親投訴，事隔近兩年，沒熄滅菸蒂導致火災的逃逸移工、雇主和違建出租的屋主，沒有人向家屬道歉。也質疑公部門瀆職延宕追究，他除了向總統府等部會陳情，也向新竹縣政府請求國家賠償。對此，新竹縣政府表示，可以書面提出申請，將會依法處理，但目前仍沒收到相關申請。

打火救災之際，連氣瓶裝備都來不及卸下，就先跪地跟死神搶命，命懸一線的是他們的分隊長游尚樺，但最後還是救不回寶貴性命，也讓游爸爸至今肝腸寸斷，游尚樺父親說：「每天痛得要死啊，每天在哭啊，寧可用自己的生命去換小孩的生命了。我從他死到現在，我每天都穿著全身的黑衣服。」

廣告 廣告

白髮人送黑髮人，約兩年過去傷痛難以撫平，而這場奪命惡火發生在，2023年12月28日，當時分隊長出勤住宅火警，進入大樓約19分鐘後，成功救出4名移工，擔心有其他人受困，又重回二樓搜索，但當時濃煙累積30公分以上，能見度非常差疑似空間迷失，只能大喊MAYDAY求救，最後在8點12分，被發現倒臥樓梯，9點09分宣告不治，呼吸道內還有，大量煙粒子及碳粒沉積。

游尚樺父親說：「我就把(違建)證明一直傳一直傳，傳出去，傳到後面我住院出來了，什麼都沒有消息啊。已經快兩年了，才給我說它是涉及公共危險的違建，案子被吃掉了嘛，公部門怎麼這樣子呢？」

游爸爸發聲怒控，兩年來自己不下數十次向相關部門申訴，甚至向總統府陳情，但公部門追究進度讓他失望，而沒熄滅菸蒂引發火災的逃逸移工，雇用他們的雇主及違建出租的屋主，至今沒有人向家屬道歉。

游尚樺父親說：「縣政府給我回答，它查不到，而且他無罪，他是非法的，所以查不到沒有證據。我是最近才想到(申請國賠)，因為我已經快兩年了，我已經走投無路了，兩年的追溯期要過了。」

新竹縣政府行政處處長周秋堯說：「游先生如果覺得本府有國家賠償的責任，可以書面提出申請，我們會按照法令的規定，依法來處理，目前本府尚未收到，游先生的一個國家賠償申請案。」

游尚樺英勇殉職，告別式還舉行覆旗儀式，但家屬直言沒得到道歉也沒討回公道，希望藉此推進，讓做錯事的人負起責任。

原始連結







更多華視新聞報導

為救違規戲水「翻船」2死2傷 憾！37歲勇消殉職

議長兒籌備擬國賠 災民代表：逾百人連署抗縣府

香港宏福苑5級火警 煉獄惡火已44死「1消防員殉職」

