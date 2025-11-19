《勇者動畫系列2》首登大銀幕！ 獨家版本震撼公開

歡唱剪輯版歌曲全數搭配卡啦OK字幕，一起在戲院大合唱！大貓工作室提供

人氣台灣原創動畫《勇者動畫系列2》口碑爆棚，首次登上威秀影城大銀幕！將以「全集無中場一次看完」形式驚喜放映，第二季6集不間斷播放、4首歌曲一次聽好聽滿，邀粉絲相揪進戲院大合唱！

《勇者動畫系列》改編自台灣知名漫畫家「黃色書刊」作品，以獨樹一格的黑色幽默與社會寓意擄獲大批鐵粉。《勇者動畫系列2》上線串流後更好評不斷，此次威秀影城特別將原本僅能線上觀看的台灣原創動畫搬進電影院！推出獨家「歡唱剪輯版」，讓老粉重溫經典、也讓新觀眾以最震撼的方式入坑國產動畫新指標。

四大人氣歌曲-張震嶽〈自由〉；劉冠廷〈群像〉；張惠妹〈Bad Boy〉；Crispy 脆樂團與恐龍的皮〈Take it slow〉。大貓工作室提供

這次《勇者動畫系列2》威秀影城限定「歡唱剪輯版」最大亮點，就是四大人氣歌曲全數搭配卡啦 OK 字幕，讓粉絲能在戲院直接大合唱！包括由張震嶽演唱的〈自由〉；由劉冠廷首次獻聲的〈群像〉；節奏感十足張惠妹的〈Bad Boy〉；以及Crispy 脆樂團與恐龍的皮合唱的療癒曲〈Take it slow〉。四首歌風格橫跨熱血到抒情，粉絲笑稱根本「影廳演唱會」等級。

作品描繪人類與魔族長期對立的奇幻世界，當遠古魔神甦醒、戰局逆轉，「勇者」的正義與「魔族」的邪惡開始被重新審視。劇情以翻轉的視角打破既定標籤，牽動信念、權力與自由的辯證，讓觀眾看熱血，也看深度。

《勇者動畫系列2》周邊集資累計破千萬 人氣火力再度獲得驗證。大貓工作室提供

這次全季無間斷放映更在粉絲圈掀起熱議，有人笑稱「辦公室久坐女人接受挑戰」、「久站男人也要挑戰」、「無業接案自由工作者更沒在怕」，激起一波影迷趣味互嗆潮。此外，《勇者動畫系列》周邊在群眾集資平台上成績驚人，相關商品總額累計破1000萬，人氣火力再度獲得驗證。

本次大銀幕限定場次僅12月13日（六）、12月14日（日）一檔，粉絲不論是想重溫感動、補票入坑，或單純想和戰友們一起「看・聽・吶喊」，都千萬不能錯過。



