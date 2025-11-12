《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》新預告 「年長版」基法將加入隊伍

《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》最新預告中，「年長版」的基法王子將會與主角並肩作戰。圖／翻攝自Square Enix Asia YT

在 2025 年日本 State of Play 發表會上，《勇者鬥惡龍 7 Reimagined（Dragon Quest VII Reimagined）》釋出最新預告。本作是 2000 年經典 JRPG 的完全重製版，預計 2026 年 2 月 5 日發售。預告片中揭露關鍵夥伴「基法」的「年長版本」，暗示這位角色將以年輕與年長兩種樣貌與玩家並肩作戰。

根據最新預告片內容，主角一行人在旅途中發現一位被綁在柱子上的成年男子。當他認出隊伍成員時，玩家才發現這位竟是他們早已熟識的基法。在基法獲救後，畫面顯示他將再次加入隊伍，意味著玩家將有機會與這位「年長版」的盟友一同戰鬥。

廣告 廣告

《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》是 2000 年《勇者鬥惡龍 7》的完全重製作品。遊戲採用具有人偶般溫暖質感的 3D CG 美術風格。本作不只是畫面的重製，劇情、戰鬥、休閒要素及系統都經過徹底重構（Reimagined）。

這次揭露的基法年長版劇情，僅是本次重製版新增的眾多新情節與元素之一。官方表示，除了故事相關的追加內容外，還包含了外觀上的變更，以及提升遊戲體驗的便利性調整（Quality-of-life）。本作將登陸 Nintendo Switch、Switch 2、PS5、Xbox Series X 與 PC 平台。



回到原文

更多鏡報報導

G-EIGHT 2025早鳥票開賣 聯名赤燭《九日》推限量T-shirt套票

最受期待遊戲《GTA 6》將漲價？研究稱：賣100美元恐賠錢

大宇宣布《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》11/12上市 成恐怖遊戲宇宙最終章