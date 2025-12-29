勇虎戰車開半路「狂冒白煙」 八軍團：疑引擎故障

高雄市 / 綜合報導

2025年末，中國軍方無預警宣佈環台聯合演習，跨年前夕台海局勢再度緊繃，我國軍方展開戰備偵巡，今(29)日中午，陸軍一輛CM11勇虎戰車，在演習途中，行經高雄湖內區時，車體冒出大量濃煙，被民眾拍下，第一時間軍方人員持滅火器救援，最後車輛移置附近工廠外空地，檢修後再拖離。八軍團表示，疑似是引擎故障導致，已由保修小組進行檢測及狀況排除。

附近居民VS.記者說：「喔冒煙了冒煙了，喔煙霧瀰漫，嚇死我。」CM11勇虎戰車，行經時，煙霧瀰漫，濃濃白煙，把整條道路視線遮蔽。附近居民說：「燒起來了，這樣還能開嗎。」後方隊伍全停下，現場嗅到不尋常味道，沒多久，好幾名國軍弟兄，神情凝重，其中一人還拿滅火器嘗試排除狀況。

附近居民說：「還沒戰，就壞光光。」突如其來的意外，讓周邊居民相當緊張，站在道路兩旁關心。軍方人員派員指揮，協助車輛繞道。附近居民說：「先起煙後面的車警示他，他們就馬上停下來，他們就有用滅火器，也還是一樣有煙。」意外發生後，戰車隨即移到周邊工廠外的空地，進行檢修動作。

記者VS.現場軍方人員說：「是油管破裂還是什麼之類的嗎。」面對記者提問，現場國軍弟兄，三緘其口，並未多做回應。最後，這一輛CM11勇虎戰車被拖離。2025年末中國軍方無預警宣佈環台聯合演習，我國軍方展開戰備偵巡，今日午間，隊伍行經高雄湖內區中山路二段，被目擊到CM11戰車冒出濃濃白煙。軍事專家蘇紫雲 說：「引擎散熱系統故障所以導致引擎過熱冒煙。」

軍事專家蘇紫雲說：「也就是部分橡膠可能融化。」陸軍第八軍團發言人張景泰少將說：「疑似因引擎故障產生白煙，目前已由保修小組進行檢測。」敏感時間點，我國軍方進入戒備狀態，沒想到出現令人心驚膽跳的意外插曲。附近居民說：「還沒戰，就壞光光。」

