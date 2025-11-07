勇闖六大健康島嶼！臺東健康嘉年華全民FUN心動起來
【記者 朱達志／台東 報導】由臺東縣衛生局主辦的「2025臺東健康嘉年華｜FUN心醫起動起來」，將於8日（星期六）下午2點至6點在臺東市南京路市民廣場熱鬧登場！活動以「勇闖六大健康島嶼」為主題，結合六大闖關遊戲、健康宣導、親子活動、美食市集與豐富摸彩，打造出一場寓教於樂的健康盛會，邀請民眾一起來歡樂學健康、玩闖關、拿好禮！
臺東縣衛生局指出，今年的健康嘉年華以「島嶼風格」為主題設計，現場設置六大主題島嶼民眾只要完成闖關集章，就能兌換摸彩券與TTPUSH健康金幣，不僅能輕鬆學習健康知識，還能參加抽獎把超值好禮帶回家！
活動現場更規劃美味餐車市集、兒童氣墊遊戲區與趣味投籃挑戰區，讓大小朋友在推廣健康的同時，也能放鬆享受週末午後的歡樂時光。壓軸登場的超值摸彩活動，將送出包含iPhone 17、iPad平板電腦、智慧手錶、筆電與腳踏車等多項豐富獎品，現場驚呼聲與歡笑聲絕對不間斷！
當天摸彩採現場公開抽獎方式進行，中獎者須本人於現場憑摸彩券存根聯及有效證明文件（如身分證、健保卡、駕照或居留證）領取獎品，若無法出示有效證件，將無法領獎，敬請民眾特別留意。
衛生局孫國平局長表示，健康嘉年華已成為縣內最受民眾喜愛的年度健康推廣活動。今年以可愛繽紛的島嶼風格設計，期望讓健康教育更貼近生活，吸引更多家庭與孩子共同參與，希望大家能在輕鬆遊玩的過程中學習健康觀念，將健康行動融入日常，讓臺東成為真正的健康城市。
誠摯邀請大家相揪來「2025臺東健康嘉年華」，一起FUN心動起來、學健康、拿好禮，享受充滿笑聲與驚喜的健康午後時光！
活動時間：11月8日（六）14:00－18:00
活動地點：臺東市南京路市民廣場
闖關集章換摸彩券，好禮等你來拿！
影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=Jit_awisXlU
（照片記者朱達志翻攝）
其他人也在看
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 1 天前
南投「懸日」現身倒數2天！ 市府宣布：民族路11月8日下午「封街2小時」
南投市公所指出，今年11月7日立冬，預估6日、7日、8日3天都有機會看見台版「曼哈頓懸日」，其中以8日夕陽剛好落在街道接近正中央的位置，視角最佳，推估8日下午4時44分至5時4分是最佳觀賞時間，因此公所舉行「封街追懸日」活動，讓民眾能安心、安全地欣賞魔幻景致，也呼籲參...CTWANT ・ 15 小時前
2025士林官邸菊展，15展區菊藝獻秋美 12場五感體驗，今(5)日起手刀報名！
菊展檔案照(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】秋天賞花，除了「楓」、「芒」外露外，事實上在北台灣賞菊旅遊經 ・ 1 天前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 1 天前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 1 天前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 3 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前