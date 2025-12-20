勇阻張文犯案的余先生是桃園市民！張善政不捨：表達哀悼與敬意

捷運台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，一名57歲的余先生在台北車站挺身阻擋兇嫌張文犯案，反遭殺害。桃園市長張善政今天（20日）表示，經確認余先生是設籍於桃園的市民，市府也主動關心家屬，提供必要協助，同時也對余先生的義舉致上敬意。

桃園市長張善政。（圖／桃園市府提供）

張善政晚間在臉書上發文表示，昨晚發生的攻擊事件中，率先挺身而出、不幸喪生的余先生，經確認是設籍於桃園的市民。這樣的消息，讓人更加不捨，也格外沉重。

有學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

張善政說，昨晚得知消息後，市府即主動了解家屬狀況。我們也深知，家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。家屬需要時間平復心情，專心處理後事。對此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

捷運台北車站19日發生隨機攻擊事件。（圖／資料照）

張善政也感謝中壢仁海宮展現善心，捐助新台幣200萬元關懷本次事件中的死傷者及其家屬。市府也將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊，「余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難。我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。」

