勇鷹號高教機煞車失效 滑入草地造成飛機輕損

台東基地一架勇鷹號高教機煞車失效，滑入草地造成飛機輕損。（圖／軍聞社資料照片）

空軍司令部今天（7日）表示，空軍司令部所屬台東基地一架勇鷹號高級教練機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損；空軍司令部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。

事實上勇鷹號高教機自出廠後就問題不斷，2025年2月15日，一架編號1130的「勇鷹」高級教練機在台東外海墜毀，機上飛行員林瑋少校彈射跳傘獲救。 失事原因是「雙發動機失效」，此次事件後，「勇鷹」一度全面停飛進行特檢，後於3月恢復飛行訓練。

2025年8月26日，一架勇鷹高教機在台東降落時，媒體報導稱疑似煞車失靈，但空軍司令部澄清並無此事，強調是因跑道濕滑，飛行員依程序伸放捕捉鈎，安全落地。

根據審計部今年8月發佈的中央政府預算總決算報告指出，到去（2024）年10月16日查核日為止，勇鷹高教機交機37架，由國防部與漢翔公司簽訂機隊保修維護合約。審計部發現，勇鷹高教機從2021年11月交機起，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件。

審計部也指出，有部分品項的維修期程長，甚至達707天尚未修復。審計部更指出，勇鷹高教機服役期間，所使用的F124發動機頻繁受損，至查核日為止，計有111架次（發動機148次），影響飛機妥善。



