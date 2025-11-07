勇鷹號高教機煞車失效 滑入草地造成飛機輕損
空軍司令部今天（7日）表示，空軍司令部所屬台東基地一架勇鷹號高級教練機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損；空軍司令部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。
事實上勇鷹號高教機自出廠後就問題不斷，2025年2月15日，一架編號1130的「勇鷹」高級教練機在台東外海墜毀，機上飛行員林瑋少校彈射跳傘獲救。 失事原因是「雙發動機失效」，此次事件後，「勇鷹」一度全面停飛進行特檢，後於3月恢復飛行訓練。
2025年8月26日，一架勇鷹高教機在台東降落時，媒體報導稱疑似煞車失靈，但空軍司令部澄清並無此事，強調是因跑道濕滑，飛行員依程序伸放捕捉鈎，安全落地。
根據審計部今年8月發佈的中央政府預算總決算報告指出，到去（2024）年10月16日查核日為止，勇鷹高教機交機37架，由國防部與漢翔公司簽訂機隊保修維護合約。審計部發現，勇鷹高教機從2021年11月交機起，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件。
審計部也指出，有部分品項的維修期程長，甚至達707天尚未修復。審計部更指出，勇鷹高教機服役期間，所使用的F124發動機頻繁受損，至查核日為止，計有111架次（發動機148次），影響飛機妥善。
更多鏡報報導
國慶大會領唱人選曝光！空軍雷虎小組交棒「勇鷹」後首壓軸放彩煙
我向美採購MQ-9B海上衛士無人機 空軍：資料鏈不會先傳美國
66架F-16交機進度掛蛋 民進黨團喊「照契約走」：貨沒到手不會付錢
其他人也在看
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 1 天前
中國福建艦入列! 中美航母戰力大比拚 中暗藏「這款」新型艦載機 連美國都沒有
[Newtalk新聞] 隨著解放軍福建艦的服役，中國海軍正式迎來了首艘電磁彈射型航空母艦，也終於擁有了一款可以拿來跟美國航母做比較的軍艦，最大的缺陷是，它不是核動力航母。 雖然福建艦的噸位、續航與彈射器數量依然不如美國的核動力航母，但是航母的核心戰鬥力還是艦載機。 目前美國航母艦載機部隊主要由艦載多用途戰機（F/A-18與EA-18G）、艦載隱身戰機（F-35C）、艦載預警機（E-2D）與艦載直升機（SH60與MH-60R）這四大類組成。 美軍航母艦載機超級大黃蜂。 圖 : 翻攝自利刃 其中艦載多用途戰機與艦載隱身戰機的攜帶量通常在 50-55 架左右，艦載預警機數量約為 5 架，艦載直升機總數約為 15-20 架，一艘美國航母的艦載機總數在 80 架左右。 中國作為後來者，航母艦隊的構建、艦載機聯隊的編制都會參考美國，從福建艦目前的艦載機配置跟美國航母大差不差，同樣是艦載多用途戰鬥機（殲-15T與殲-15D）、艦載隱身戰機（殲-35）、艦載預警機（空警-600）、艦載直升機（直-18或者直-20系列）。 目前中國航母艦隊最大的問題還是遠洋反潛能力較為薄弱，沒有配備艦載固定翼反潛機，只新頭殼 ・ 1 天前
美空軍擬拓展B-21用途 擔負無人機作戰指管中樞
記者賴韋廷／綜合報導 軍聞網站「The War Zone」日前報導，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）提交的B-21「突襲者」轟炸機機組編制指出，建議將編制青年日報 ・ 21 小時前
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 1 天前
中國第三艘航母「福建艦」入列
11月5日，中國第一艘全部自行設計研發的航空母艦「福建艦」入列。習近平親自出席在海南舉行的交付儀式並檢閱航母。德國之聲 ・ 1 小時前
核能×AI的戰略新時代：台灣選擇廢核等於向中國示弱
倪世傑／國立政治大學東亞研究所兼任助理教授鏡報 ・ 1 天前
MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責
道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。 金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 5 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前