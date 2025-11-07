勇鷹高教機傳煞車失效滑出跑道 人員平安飛機輕損

勇鷹高教機。（資料照） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 空軍司令部今（7）日表示，臺東基地一架勇鷹高級教練機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損；本部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。

這起事件具體時間未公布，空軍司令部於晚間7時25分發布新聞稿說明情形。

勇鷹號高級教練機為國產國造代表機種，自民國110年起陸續交付空軍，預計115年完成66架全數交機，目前已交付41架，主要用於取代AT-3教練機，擔任新一代飛行員育成任務。

值得注意的是，勇鷹號高級教練機於今年2月15日曾發生首度失事，編號1130的勇鷹高教機於當日上午8時40分從臺東志航基地起飛，執行單人駕駛任務時突然發動機故障，墜毀臺東縣都蘭外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，送醫檢查身體狀況良好，但因嗆水需住院觀察；空軍隨後宣布同型機暫時停飛，調查事故原因。

此次臺東事件為勇鷹號系列的第二起公開意外，國防部強調已立即啟動調查機制，確保後續飛行安全。

