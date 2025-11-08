勇鷹高教機故障頻傳 徐巧芯：應要全部重新檢測
空軍台東志航基地有一架勇鷹號高教機7日下午降落基地後發生機械故障，空軍表示人員平安，並已責派專案小組前往釐清肇因，引發討論。國民黨立委徐巧芯今天（8日）指出，審計部數據顯示，勇鷹高教機的故障率較其他機型高，應考慮讓所有的勇鷹高教機重新檢測。
空軍司令部7日表示，台東基地乙架勇鷹號高級教練機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損。空軍司令部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。
徐巧芯受訪時表示，審計部之前的報告就有提到，勇鷹高教機多次發生故障的問題，發生這樣的事情，大家都不樂見，我們也希望國機國造的效果非常良好，因為如果國機國造能夠成功、順利，那對國家來說是一個很好、很正面的象徵。
徐巧芯指出，從審計部的報告一直到這次的事件，可以看到，勇鷹高教機故障的頻率，比其他的飛機高出非常多。是否在此次事件之後，所有的高教機應該要重新做一次檢測？並請來專家學者，針對高教機做詳細的討論，那瞭解一下為什麼高教機的故障率會這麼的高。整體重新修正，對空軍弟兄來說也是比較有保障的。
