勇鷹高教機煞車失效滑進草地 人員平安

▲勇鷹高教機接棒AT-3教練機，成為雷虎小組新一代表演機。非新聞當事飛機（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 空軍司令部今（7）日表示，台東基地一架勇鷹號高級教練機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損。空軍司令部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。

8月26日時，台東志航空軍基地一架勇鷹高教機訓練完畢返回基地降落時，因跑道濕滑煞車狀況不穩，憂心打滑衝出跑道，於是用跑道上的捕抓勾攔截，但當時還有一架勇鷹高教機要降落，僚機只好改降落台南空軍基地。對此，空軍當時證實因跑道濕滑，勇鷹高教機飛行員參考減速效果，依程序伸放捕捉鈎，鈎接攔截鋼繩，安全落地，但並無「煞車失靈」或「險衝出跑道」等情事。

廣告 廣告

今年在國慶大典尾聲，空軍雷虎小組的勇鷹高教機採5機編隊壓軸衝場，機隊施放藍白紅三色彩煙飛越總統府上方，這也是雷虎小組在8月換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相。不過，根據審計部報告指出，勇鷹高教機的發動機頻繁受損，3年內發生148次故障，對妥善率造成影響。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鍾小平喊要民眾黨幫站台 黃國昌反嗆：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？

涉毒又捲入台灣網紅命案 北市觀傳局下架黃明志宣傳影片

沈痛喊「誰沒母親？」網友詛咒郭母去世 郭台銘曾親赴刑事局提告