勇鷹高教機降落台東志航基地停機煞車失效 人員平安飛機輕損

漢翔「勇鷹」專案 通過AS9110維修品質認證
（中央社記者江明晏台北6日電）漢翔宣布，空軍勇鷹機隊逐漸取代F-5、AT-3型機，成立「勇鷹專案」團隊，分駐台東志航空軍基地及岡山空軍官校，專職機隊後勤補給、維修保養以及品質維護，今年起推動品質精進計劃，並通過AS9110維修品質管理系統認證。中央社 ・ 1 天前
影/鄭麗文掀入黨潮！藍議員證實是真的：很多民眾打來問
國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今天（7日）表示，黨主席鄭麗文當選後短短20天內，已有2405人入黨，引發討論。關於鄭麗文掀起入黨潮，國民黨新北市議員陳偉杰透露，最近確實碰到很多民眾在詢問入黨，也有不少人在詢問如何恢復黨籍。中天新聞網 ・ 22 分鐘前
禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠
豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...聯合新聞網 ・ 33 分鐘前
特偏學校開另一扇門 靠AI機器人翻轉命運
[NOWnews今日新聞]AI問世，正在翻轉台灣的教育現況。《NOWNEWS今日新聞》製作《AI青年力》系列報導，從偏鄉學校、大學講堂、新創事業到法規制定，解析台灣青年擁有的機會、產生的問題與制度性困...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
藍白封殺NCC被提名人選 喊話民進黨政府朝野共同推薦
行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）4人委員名單，今(7)日立法院將行使人事同意權案，在野黨立法院黨團今早雙雙預告將全數封殺；民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，NCC提名人選不堪檢驗，只會變成另個酬庸機關；國民黨立法院黨團書記長羅智強則喊話，民進黨政府應比照中選會模式邀在野黨推薦人選，朝野一起找出適當人選。中時新聞網 ・ 7 小時前
馬習會十周年！馬英九喊話賴清德「讓兩岸遠離戰爭」 期許鄭麗文恢復國共對話
今（7）日是「馬習會」10周年，前總統馬英九原計畫下午出席「馬習會十周年研討會」，但因感冒在家休養，無法出席，因此上午透過臉書公布原定致詞稿內容。文中，馬英九呼籲總統賴清德應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會今日下午共同舉辦「馬習會十周年研討會」，除國民黨主席鄭麗文出席外，原......風傳媒 ・ 29 分鐘前
外送雞腿便當「外脆內生」！消費者驚：差點吃雞腿刺身
連鎖餐飲業者販售的炸雞腿便當竟出現沒熟透的「雞腿刺身」，讓消費者嚇到不敢食用！消費者6日透過外送平台訂購，卻發現雞腿呈現淡淡的紅粉色，完全沒熟。業者致歉表示是作業流程及溫度控管出現疏失，並承諾全面檢查。衛生局已派員查核，若有缺失且複查未過，業者最高可能面臨新台幣2億元罰鍰。專家提醒，未煮熟的雞肉可能含有沙門氏菌及曲狀桿菌，恐導致腹瀉、發燒等不適，建議不要食用，以免就醫。TVBS新聞網 ・ 20 分鐘前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
狗隻遭分解殘殺！竟查出失蹤犬隻晶片 飼主崩潰痛哭
台中后里發生一起駭人聽聞的非法販售狗肉案件，警方與動保人士聯手查緝時，竟在狗屠體中掃出晶片，證實是一隻失蹤兩個月的狗「多多」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
急診壅塞衛福部提解方 石崇良：明年擬推專屬病床區
急診室病人過多，超過醫療資源所能負荷的安全範圍。衛福部長石崇良說，明年擬參考國外急診「短期停留單位」，讓須接受治療患者在急診有獨立空間，健保給付比照急性一般病床 ，以解急診壅塞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁 陸委會出手了
即時中心／徐子為報導又有武統中配拍片挑釁！自稱「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，稱連自己的國家都不認。相關影片曝光後，網友批評，中配此舉是在故意煽動台灣社會，政府應直接驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑表示，現在沒有辦法給答案，要經審查後才會知道。民視 ・ 1 天前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 11 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
川普輸到脫褲！民主黨3戰全勝 曼達尼當選紐約市長
美國三場地方首長選舉，民主黨全面告捷。紐約市長由現年34歲的曼達尼勝出，他在勝選演說當面點名川普嗆聲，還說「美國政治黑暗時刻，紐約將成為一盞明燈」。另外過去由共和黨執政的維吉尼亞州，也由紅翻藍，出現第一位女州長。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 天前