勇鷹高教機降落台東志航基地險衝出跑道 空軍司令部證實「飛機輕損」

社會中心／程正邦報導

國慶表演，勇鷹高教機依序編隊滑行、起飛並進行衝場。（圖/記者邱榮吉攝影）

降落後突發意外 人員均安、空軍啟動應變

空軍國造T-5「勇鷹」高級教練機的飛安議題，再度引起外界關注。一架隸屬於空軍台東志航基地的勇鷹高教機，於今（7）日下午約4時許執行完畢訓練任務，在降落基地後傳出疑似疑似氣候不良「煞車失靈」險些衝出跑道。

根據《太報》報導，軍方人士初步證實，事發當下飛行人員處置得宜，人員均安，未造成任何傷亡。後方僚機也因跑道關閉改降落台南空軍基地，狀況於下午4時22分解除，重新開放機場。

軍方已即刻對該架飛機進行處理，並將依標準作業程序，由空軍司令部或國防部對外統一說明事故詳情。雖然這次事故並非發生在飛行途中，但飛機在降落後仍發生機械故障，顯示國造高教機的妥善率與可靠性仍面臨挑戰。

勇鷹高教機今天降落台東志航基地傳出「煞車失靈」險衝出跑道。（示意圖）

國造勇鷹頻傳狀況：發動機、無線電故障紀錄曝光

勇鷹高教機旨在取代服役已久的AT-3教練機與F-5E/F戰機，是空軍重要的訓練機種。然而，從交付服役以來，飛安問題便持續受到檢視。

根據審計部在今年7月發布的中央政府預算總決算報告揭露，勇鷹高教機所使用的F124發動機頻繁受損。至查核日為止，在3年內共計發生148次發動機故障，嚴重影響了機隊妥善率。

今年初（2025年2月15日），一架編號1130的勇鷹高教機，就曾因雙發動機失效而墜毀於台東都蘭外海，所幸飛官林瑋少校成功跳傘獲救。該起事故後，空軍曾全面停飛同型機進行特檢。

審計部報告亦指出，勇鷹高教機有許多裝備系統件在保固期間內頻繁送修，包括超/極高頻無線電收發機等，部分品項甚至出現「同一序號裝備故障3次以上」的情況，且部分維修期程過長。

AJT勇鷹高教機成為雷虎小組第6代表演機種。（圖／翻攝畫面）

空軍壓力大增 飛安管理與維修體系受檢驗

對於不斷出現的飛安與妥善率疑慮，國防部曾向審計部回應表示，已要求中科院督促漢翔公司釐清裝備系統頻繁故障的原因，並透過原廠改善硬體製程、升級軟體版本等方式，以提升維修效率和可靠度。

然而，這次降落後發生的機械故障，再次凸顯了國造高教機在訓練環節中的潛在風險。空軍如何強化產製期間的驗收機制，並確保機隊維修保養能高效落實，將是維持戰訓能量與飛官安全的關鍵挑戰。

空軍司令部證實「飛機輕損」釐清肇因中

空軍司令部今天晚間發新聞稿指出，本屬台東基地一架勇鷹號高教機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損；本部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。

