勉勵偏鄉小校師生 企業獻愛包車請吃牛排大餐

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

草屯坪頂與中寮永和國小校長潘黃家齊、王勝吉，致贈感謝狀給萊特休閒公司執行長簡永淞（中）。（圖萊特休閒事業有限公司提供）

記者劉晴文／南投報導

南投縣草屯山區的坪頂國小與中寮鄉永和國小雖是偏鄉小校，但孩子們各項學習表現優異，為激勵學童持續勤奮向學，也慰勞師長們辛勞，萊特休閒事業有限公司與彰明電子有限公司特別結合朝陽科技大學校友總會、詮通廣告設計等發起畢業聯合聚餐，十日包遊覽車請兩校應屆畢業生與全校師生到市區吃牛排大餐，小朋友開心品嘗美味排餐，留下難忘的美好回憶，也感受到社會滿滿的愛。

這項餐會活動源自四年前，熱心教育公益的已故彰明電子有限公司邊慶周總經理，有感於偏遠地區學校資源不足，本著回饋精神，於是聯合好友萊特休閒事業有限公司執行長簡永淞共同發起聯合餐會，在畢業典禮結束後，招待草屯坪頂國小應屆畢業生與所有在校生和老師、家長，一起到牛排館吃牛排；過程中，得知不少孩子是第一次吃牛排，在獲得朝陽科技大學校友總會及詮通廣告設計支持下，去年將同樣是迷你小校的中寮永和國小納入。

廣告 廣告

偏鄉學生接受企業招待至草屯市區吃牛排，草屯鎮長簡賜勝（左）特地到場為孩子們加油打氣。（圖萊特休閒事業有限公司提供）

十日中午，兩校約百餘人師生搭乘遊覽車抵達草屯市區牛排館，草屯鎮長簡賜勝、代表會主席陳文忠與縣府教育處副處長吳美玲等皆到場致意，坪頂與永和兩校校長潘黃家齊、王勝吉回贈感謝狀，小朋友也獻上卡片表達感恩。

兼任朝陽科大校友總會理事長的簡永淞表示，坪頂與永和雖然都是偏鄉小學，先天地理環境遠離城鎮中心，學生人數都不多，各僅二十多人，但透過學校的網站與FB粉絲頁，可以看出學校非常努力規劃課程與學習面向，學生們也沒辜負師長們的精心擘劃，各項學習與參賽都有不錯的成績，師生都值得被稱許鼓勵，因此，這項餐會活動將會持續辦下去。

朝陽科大校友總會秘書長李月如也表示，希望透過餐會的實質支持為教育盡心力，也呼籲更多認同且有能力的企業，一起為南投的教育打造更友善的氛圍。