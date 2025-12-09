勉勵青年不怕挫折 蕭美琴：棒球10打數3安打就很了不起

蕭美琴勉勵青年勇於嘗試，不怕挫折。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（9）日與青年對話，並以「棒球打擊率」和「巴菲特（Warren Buffett）投資」鼓勵青年勇於嘗試、不怕挫折。她說，棒球十次打擊能擊中三次安打，就很了不起，因此10個想法有3個被落實，也是非常了不起的事情；此外，巴菲特投資新創公司，也以三成命中率就屬於賺大錢的成功標準。

蕭美琴今上午出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」，聽取本次公民提案入選的前五名得獎團隊與四組優勝隊伍提案簡報，並給予回饋及頒獎。她說，雖然當前世界面臨的動盪與問題多不勝數，但解決問題的答案其實就從「發掘身邊問題」開始，她以自身經歷勉勵青年，她曾也是想「改變世界、解決問題」的過來人，過程中遭遇過許多挫折。

蕭美琴出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」。 圖：總統府提供

蕭美琴接續以「棒球打擊率」和「巴菲特（Warren Buffett）投資」為例，鼓勵青年們勇於嘗試、不怕挫折。她說，台灣在去年世界棒球12強勇奪冠軍，若十次打擊中若能擊中三次安打，就已經是很了不起的成績，「如果有十個Good Idea，有三個Idea被聽到、被重視、被落實、被執行，這也是一個非常了不起的事情」；此外，連股神巴菲特在投資新創公司時，能有三成命中率就屬於賺大錢的成功標準。因此，她鼓勵大家在執行和提案時碰到困難沒有關係，可以繼續思考新的提案來克服挫折。

學生提問，AI快速發展下，如何確保年輕人仍有就業機會？蕭美琴回應，即便現在AI快速變化，但現在青年是利用AI來改變、解決問題的人，並不會被取代，更認為青年所提出來的點子都不亞於企業、政府，「你們下一個世代是非常有競爭」。她呼籲，百工百業都面臨人才不足，只要大家有動力、有創新，尤其積極參與各項AI工具、AI創新的活動，其實職場都在等著大家來，現在百工百業都搶著需要懂AI的人才，要對自己有信心。

總統賴清德則以影片致詞表示，AI浪潮席捲全世界，台灣處於關鍵時刻以及全球供應鏈的重要位置，政府更需思索青年世代如何在科技治理與公共政策上有更積極的參與，共同引領國家永續發展。他強調，青年們創意、勇氣及行動力，都是國家寶貴的資產，同時也是重要的參與者，未來政府將創造更多對話平台，「讓我們攜手並進打造更具智慧、更有韌性的台灣」。

台北市議員苗博雅表示，大家都在關心AI是否會取代人力，但他斷言，政治工作並不會被取代，「因為我們是熱愛自由的人類，不會想被機器治理，相信由公平公正公開選舉所產生出的人選」。他笑稱，在場的學生提案有許多都與生活有關，有三組更是包含交通，如果想達成，歡迎大家來當他同事，從基層做起達成提案的夢想。

NOWNEWS跨世代論壇邁入第六屆，此次《2025AI青年力國際論壇》聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，邀集國內外具代表性的青年領袖與產官學專家，共同探討AI對教育、職涯與國際社會的深遠影響。

