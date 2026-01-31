勉學員未來有機會代表民進黨參選！賴清德：台灣經濟前景是好的

賴清德勉勵學員，未來都有機會代表民進黨參選。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨青年部舉辦為期二日的「2026春季破浪培力營」，並於今（31）日圓滿落幕。對此，總統暨民進黨主席賴清德也親自現身給予學員勉勵。他說，台美關稅協議獲得比日韓更好的結果，台灣的經濟前景是好的，期待未來不管太陽從哪升起，都可以照亮台灣企業。他並說，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。

賴清德出席民進黨「2026春季破浪培力營」。 圖：民進黨提供

民進黨青年部舉辦「2026春季破浪培力營」，以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、立法委員吳沛憶、沈伯洋為講師，傳承選戰經驗給學員。

賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。他自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識，除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

賴清德說，台灣經濟前景是好的。 圖：民進黨提供

賴清德進一步提到，2025年台灣的經濟成長率高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果。他說，台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

最後，賴清德許諾會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。他說，「政府會繼續打拚讓國家更好，也讓你們的生命有更精彩的人生。」

