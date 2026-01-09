勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭

很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞保老年給付的勞工來說，因為勞保條例訂有老年給付最高四十五個月上限，等於勞保年資卅年，就會達到請領老年給付上限，年資愈長、未必有利。

老林今年五十八歲，勞保年資已有卅年，近日身體出了狀況，老林的太太心疼他已辛苦工作數十年，勸他先休息一段時間。但老林聽朋友說，勞保年資愈多愈好，為了想多領一點勞保老年給付，他想再多工作幾年，繼續累積勞保年資。另一位瑞裕（化名）也跟老林一樣，都為了多拚勞保年資而在職場繼續打拚，瑞裕今年已經六十三歲，還捨不得退休。

如果老林跟瑞裕兩人都打定主意勞保老年給付選擇月領年金，增加勞保年資的確有助增領老年年金。

但若選擇一次給付，持續工作未必有利。原因有二，一是勞保老年給付設有四十五個月上限，在六十歲以前、超過卅年以後的勞保年資都無益老年給付；其二、年逾六十歲之後，最多只能多給五個月，超過二點五年年資，也達到老年給付上限，多保無益。

根據勞保條例第五十九條規定，勞保老年給付請領老年一次金或是一次請領老年給付，計算標準是，保險年資前十五年，每一年發給一個月平均投保薪資；保險年資合計超過十五年者，超過部分，每滿一年發給兩個月，最高以四十五個月為限。但被保險人逾六十歲繼續工作者，其逾六十歲以後的保險年資，最多以五年計，合併六十歲以前一次請領老年給付，最高以五十個月為限。

以老林來說，他五十八歲已經有卅年勞保年資，如果他要領一次給付，等於他目前已可領到四十五個月上限，他繼續工作投保，對老年給付沒有幫助。如果他先休息一段時間，等到六十歲再去工作，他再投保的年資就可以計入老年給付，只是，最多也只有二點五年年資對他一次請領老年給付有幫助。

至於瑞裕已六十三歲，若他六十歲後持續投保到六十三歲，也是打算一次請領老年給付，則他的狀況有兩種。一種是六十歲前瑞裕勞保年資未達卅年，則他六十歲後投保年資最多可以採計五年，以一年發給兩個月來計算，可以多領十個月老年給付。

另一種狀況是，瑞裕在六十歲前投保年資已達卅年，則他六十歲後最多採二點五年資，就會達到老年給付五十個月上限，如果他六十三歲再繼續投保，累積的勞保年資無助老年給付。

雖然六十歲後的勞保投保年資未必有利於一次請領老年給付，但勞工如果六十歲後仍繼續工作，投勞保仍屬必要，一來若未來是想領勞保老年年金，則勞保年資愈長，的確對增加老年年金金額非常有幫助；其次，勞保除了老年給付之外，仍有傷病給付等保障，對持續工作勞工仍有助益。

最後，勞動部已啟動修正就業保險法，將取消投保年齡六十五歲年齡上限，超過六十五歲但未領取勞保或公保老年給付的勞工，繼續工作可以繼續投保就業保險，未來若非自願失業，也能享有失業給付、職業訓練生活津貼等保障，以提升高齡勞工就業安全。

