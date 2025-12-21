勉後憲永矢忠貞 賴清德：不同黨沒關係、同一國比較重要

總統賴清德(左)接受後憲荷松總會新任會長黃弘勁(右)敬贈後憲人形娃娃。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統賴清德今天出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」，肯定後憲以「永矢忠貞」的精神，與政府和全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全；他並強調，民主政治就是政黨政治，平時不同政黨，競爭又合作，「但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。

交接典禮今上午11點在新竹縣竹北市春耕餐廳舉行。賴清德致詞時時，首先表示很榮幸能受邀出席，他恭喜黃弘勁眾望所歸當選新任會長，相信將使會務更加昌隆；同時也感謝卸任會長童永康帶領幹部把後憲弟兄力量凝聚起來，像是一家人一般。

廣告 廣告

賴清德指出，去年520上任後主持過大大小小的軍事會議，深刻了解憲兵對國家的重要性，「憲兵不只維護軍中紀律，也是捍衛國家安全的重要力量，更是反恐的基石」。感謝各位服役時是三軍的模範，卸任後成立後憲，長期投入關懷弱勢、淨山、捐血、節能減碳等公益活動，協助地方警力維護治安，颱風、地震也都會看到後憲出入的身影，稱得上是：「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩！

賴清德表示，他上任後在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」，過去1年多來大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且印製了小橘書發送家家戶戶，地震、颱風、或者是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人。

「各位都是全社會防衛韌性中關鍵的重要力量！」賴清德並說，他深信後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命，「我希望每一個後憲，每一年都能妥善規劃災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位都建立深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量」。

賴清德表示，後備力量真實存在社會每一個角落，形成一股看不見、但卻是最堅實的安全網。唯有如此，後憲精神才可以跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，才能夠把整個社會緊緊地連結在一起。

總統也提及，他很敬佩黃弘勁一席話，後憲要秉持忠貞軍風，以「永矢忠貞」的精神，繼續為社會的穩定力量、成為公義的行動者、全社會防衛韌性的推動者，與政府還有全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全，守護我們珍視的自由民主跟國人生命財產安全。

最後賴清德表示，他常提及民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，「不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要」。平時不同政黨，競爭又合作，但對外就是團結一致，「我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥。」

總統賴清德今天出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」，和與會人士合影。(記者廖雪茹攝)

總統賴清德今天出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」，肯定後憲以「永矢忠貞」的精神，與政府和全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

月薪百萬買「假中立」！知名博主公開43分錄音 中共高價招募滲透台灣

尷尬！民歌音樂會談政治煞風景 藍委蘇清泉被噓下台

憲法法庭判憲訴法新制違憲 馬任命的前大法官黃虹霞：台灣全民的福氣

