勉會員成為國家領袖 賴清德：未來總統必然從民進黨青年局出來

賴清德說，未來總統必然從民進黨青年局出來。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（10）日出席黨內青年局會員大會，並勉勵會員要增加台日兩國交流，成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。他說，青年是國家的未來，也必然是政黨的未來，民進黨未來的重要幹部，不管是黨團幹部、行政院部會首長、院長、副總統，甚至總統，一定是從青年局的人選出來，必然是這樣。

民進黨今下午舉行「民進黨青年局會員大會」 ，包括賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局局長陳冠廷，以及眾多黨內青年世代的民代出席。

日本台灣交流協會代表片山和之 圖：民進黨提供

片山和之致詞時表示，當前日台關係可說是歷史上最好的狀態，民調顯示，76%台灣人最喜歡的外國就是「日本」，也有74.5%日本人表示對台灣有親切感。他說，在日中對立加劇的狀況下，賴清德發布食用日本水產的照片，許多民進黨民代也發表支持日本的內容，以及台灣撤銷日本食品進口限制，都讓許多日本人感受到日台之間的情誼。

賴清德致詞表示，他要再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意。他說，民進黨與日本自民黨的關係一直以來都非常深厚，自民黨青年局來到台灣訪問，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時，又特別提出建議，因此民進黨下定決心成立青年局。

賴清德說，感謝陳冠廷勇敢承擔第一任局長重任，也感謝大家的支持。他說，青年局成立短短時間，已經完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物。顯示民進黨與自民黨作為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會愈走愈遠，關係一定會愈來愈穩固，彼此的合作一定會愈來愈加強。

民進黨舉行「民進黨青年局會員大會」 。 圖：民進黨提供

賴清德表示，非常贊同片山和之代表給青年局的勉勵，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至是首相的人選。他也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，定位清楚，交流的方向就會更明確。

賴清德說，第一，不僅僅要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習，要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。他說，青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來，民進黨未來的重要幹部，不管是黨團幹部、行政院部會首長、院長、副總統，甚至總統，一定是從青年局的人選出來，必然是這樣。

第二，賴清德表示，跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要的時候承擔責任。

第三，賴清德表示，今天是世界人權日，跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權，而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。他強調，沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。

賴清德表示，在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大。因此，期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。

