勒令退伍！ 醫務兵營區吸毒 寢室安檢交出喪屍菸彈

蔡姓阿兵哥涉嫌攜帶喪屍菸彈進入營區，被橋頭地院依違反毒品危害防制條例判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍第8軍團蔡姓醫務兵，涉嫌攜帶2級毒品喪屍菸彈進入營區，被單位臨行安檢查獲送辦，被橋頭地院依違反毒品危害防制條例，判處拘役40天，得易科罰金。

據了解，被告蔡男在2023年10月12日入伍，為陸軍第8軍團第4地區支援指揮部衛生營第2連上兵醫務兵。今年5月21日凌晨4點多，以LINE向年籍不詳賣家，約定以每顆3000元價格，且買5送1，購買含有第2級毒品依托咪酯菸彈6顆，並在高雄市大社區某處大樓為交易。

廣告

同月22日下午4點多，連部實施例行安檢勤務，在蔡男寢室搜查時，他自行將放置在個人隨身包內電子菸主機、喪屍菸彈3顆等物交出，並配合採取尿液送驗，確有毒品反應，報請憲兵隊調查後，移送橋頭地檢署偵查、起訴。

承辦法官審酌蔡坦承不諱，自行交出毒品，依違反毒品危害防制條例，判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。蔡男已在今年8月16日被勒令退伍。

