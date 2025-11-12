勒殺人妻假釋出獄再犯案 前科男相同手法再殺女友遭逮收押

記者莊淇鈞／桃園報導

李明宗在平鎮金陵路三段附近的空地將女友勒斃。（圖／翻攝畫面）

桃園市平鎮區前天（10日）發生1起凶殺案，1名因殺人入獄2019年才剛假釋的男子李明宗（49歲），在金陵路三段附近的空地將女友周姓女子（51歲）勒斃，李男事後被逮捕並依殺人罪移送桃檢，經複訊後李男遭到聲押禁見，法院裁准。據了解，李男在2008年也勒殺婚外情姊弟戀的人妻被依殺人罪判刑18年6月入獄，直到近年才假釋出獄，但出獄後仍未受到教化改過向善，再次犯下殺人罪行。

據了解，這次再度犯下殺人罪的李明宗，約莫在2006年超商打工認識當時45歲歐姓婦人，接著李男及歐婦瞞著在中國經商的丈夫開始交往，2008年7月29日因不滿歐婦提出分手，於是到歐婦住處停車場徒手勒斃歐女，事後他打電話向歐婦的女兒表示，「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」，女兒急忙跑去查看歐婦狀況，發現歐婦仰臥地下停車場1樓與2樓間樓梯口地板上。

同天下午李男曾打電話跟派出所稱自己殺了人要自首，聲稱「自己殺人，人在楊梅鎮獅二路，他要出面自首…」，警方趕往該處卻未發現李男，隨後接獲歐婦女兒報案，研判李男拿走死者郵局存摺後，還向警方謊稱要自首，事後卻不見蹤跡，根本是故佈疑陣，但李男最後仍被警方逮捕，2009年法院依殺人罪判處李男18年6月。服刑10年後的2019年11月，李男聲請假釋出獄獲准。

李男假釋出獄後，去年七月初在美髮店結識周女，接著就交往在一起，但2人常因生活瑣事吵架，李男疑不爽單方面被分手，周姓女友也不願將分手理由說清楚，前天上午6時30分到周女位於平鎮區金陵路三段的住處要周女說清楚，周女為了怕一大早吵了家人及鄰居，所以將李男帶到附近空地溝通談判，豈料李男過程中因不滿周女態度，再度以殺前女友的手法勒斃周女，但確切行兇過程還待後續釐清

