勒殺國小三同窗1／3同窗失蹤辯是合謀假綁票 他唬爛8劇本入獄不吐實

1990年某天，3名從台東到台北求學或工作的年輕人盧敬元、陳志銘與朱秋媛，突然音訊全無，這3個人都畢業於台東師範附小，成年後各自到台北發展，之後又重新連繫、聚在一起，彼此照應，其中陳、朱還是情侶關係。

3人失蹤當天，盧母先接到一通電話，一名男子聲稱盧在他手上，要家屬支付300萬元，隨即掛斷電話，不久後，朱母也接到內容類似的電話，2家人相互聯繫，接著向陳父親確認，結果發現3個孩子全都失聯，決定立刻報警。

警方初步掌握，3名失蹤者平日與另1名同樣在台北生活的國小同學李玉民往來密切，3個人的家屬循線前往李的台東住處詢問，李親自應門，但卻一問三不知，對於好友失蹤，李的反應太過冷靜，讓3人的家屬認為事有蹊翹。之後經警方偵訊，李終於坦承勒贖電話是他撥打，卻聲稱這是與3名同學事先串通好的「假綁架」，目的是為了向他們的家人騙錢，作為前往香港創業的資金。

至於3個人究竟在哪？李玉民供詞反覆，先是說3人去環島，後來又說3人騎車南下墾丁，還說他們早已從基隆八斗子偷渡出境，甚至說3人被不明人士控制行動，前後至少8種版本。警方依照他的說法一一查證，始終沒結果，因為當時通訊不便，加上李堅稱3人仍活著，警方及家屬只能先相信3人沒事。

為了找到3人，檢警決定透過法律給李玉民壓力，並根據李的說法，認定全案是年輕人自導自演的詐欺行為，將李及3名失聯青年列為共同被告，李因撥打勒贖電話，被依詐欺罪嫌起訴，最後判刑1年，不久之後入監服刑。

