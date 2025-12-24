勒殺國小三同窗2／家屬堅持「死要見屍」 唯一嫌犯在出獄前2週重啟調查慘了

為了找出遭李玉民殺害棄屍的遺體，警方出動大批人馬進行開挖。（東森新聞提供）

案件在程序上看似告一段落，但對3個家庭而言，真正的噩夢才剛開始。家屬質疑，如果3名青年真的只是外出或偷渡，理應會與家裡聯絡，然而好幾個月過去了，3人依舊音訊全無，陳志銘在台北有穩定工作，卻無故曠職；朱秋媛就讀台大哲學系，也沒到校上課；盧敬元準備重考大學，卻沒報名聯考。3人的家屬難以接受，四處奔走，呼籲檢警繼續追查，不要就此打住。

不過，因為案件已經被定調為詐欺，難以重啟調查，陳志銘的父親為了找到心愛的兒子，用盡所有人脈，除了拜會警政高層、檢察官，甚至當場下跪，懇求檢警重新調查。數月之後，警方重新檢視案情，此時距離李玉民服刑期滿僅剩2週，李一旦出獄，恐將失去唯一可控的線索，於是在檢察長指揮下，李從監獄被借提到刑事警察局，由資深刑警重新訊問。

經過長時間偵訊，李玉民心防瓦解，終於鬆口坦承殺害3名同學，案發至此已近9個月。李向警方供稱，3人的遺體被他埋在新店溪秀朗橋下，警方隨即動員大批警力與怪手，前往現場進行大規模開挖，但連續多日卻一無所獲。

由於沒有尋獲屍體，案件再次陷入膠著，直到一則地方新聞見報，才讓案情露出曙光。1990年末，台北市警察局內湖分局接獲報案，在內湖與新北汐止交界的五指山區，發現2具無名白骨，報案的是一名原住民獵人，當天追逐野兔時，意外在一片廢棄鐵皮下，發現1具白骨，警方獲報到場後，又在附近尋獲第二具白骨。

由於2名死者的遺物與失蹤的盧敬元、陳志銘類似，專案小組得知消息後，立刻趕赴現場，並請來失蹤者家屬指認，家屬根據球鞋及隨身物件，確認就是盧敬元與陳志銘所有，而在那個DNA鑑定尚未普及的年代，除了相關遺物，家屬只能憑藉記憶中孩子的頭型、滴血認親，以及擲茭等儀式反覆確認，最終才接受孩子遇害的事實。

員警在台北橋下挖出遭李玉民殺害、埋屍的朱秋媛骨骸。（東森新聞提供）

盧敬元、陳志銘的骨骸被尋獲後，李玉民自知法網難逃，向警方供稱朱秋媛的屍體埋在台北橋下，警方也再次出動，前往台北橋搜索，離奇的是，眾人祭拜之後，一名資深刑警仰天大喊：「朱秋媛！妳的家人都來到這裡找妳了，拜託妳趕快現身！」沒多久，這名刑警腳邊的泥土突然露出白色物體，警方見狀立刻開挖，終於發現第三具骨骸，家屬根據腐爛的衣物，確認死者就是朱秋媛。

