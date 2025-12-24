勒殺國小三同窗3／為債務同窗爆口角 超狠煞星不想還錢殺光知情人

凶手李玉民因無力償還14萬元借款，狠心殺害3名國小同學。（東森新聞提供）

警方調查，盧敬元、陳志銘與朱秋媛3名國小同學，到台北後經常來往，1990年初，盧回台東過年，在車站巧遇同班同學李玉民，雙方熱絡交談、互留聯繫方式，回台北後，李就加入3人的朋友圈，也經常膩在一起。

不過，從事水電工作的李玉民收入不穩定，常向家境優渥的陳志銘借錢，短時間就累積了14萬元欠款，後來陳要求還錢，李卻雙手一攤，雙方因此發生激烈口角。衝突之後，李開始策劃殺人，他先遊說3人一起「出海做生意」，並向3人描繪高獲利的「走私貿易」藍圖。

發現陳志銘、盧敬元有興趣之後，李玉民謊稱要進一步討論，邀2人到五指山上聊天詳談，並趁購買食物與啤酒時，將安眠藥摻入啤酒中，等到2人喝酒昏睡後，狠心將2人勒斃，再用附近的廢棄鐵皮掩蓋屍體。因為怕東窗事發，李隔天還將朱秋媛約出來、殺人滅口，並且埋屍台北橋下，最後還異想天開，打電話給死者家屬，企圖再多撈一筆。

朱秋媛的骨骸最後被尋獲，家屬忍住悲痛，前往棄屍地點招魂、祭拜。（東森新聞提供）

由於李玉民坦承犯案，加上3具骨骸都被發現、罪證確鑿，李很快被依殺人罪起訴，法院審理後，也很快判處死刑定讞，從他坦承犯行到執行槍決，歷時僅11個月。為了14萬元，殘忍殺害3名好友的他，最後在刑場伏法，結束24歲的短暫生命。

