勒索風電商320萬 麥寮前鄉長蔡長昆辯「手段平和」求減刑...二審結果出爐

麥寮前鄉長蔡長昆被控勒索風電廠商，二審維持5年半徒刑。翻攝蔡長昆臉書

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆，被控於任內假藉職權向達德能源集團勒索320萬元，一審依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物罪判處有期徒刑5年6月。蔡不服提起量刑上訴，主張其手段「平和」且身體抱病，請求依刑法第59條減刑。高等法院台南分院今（23日）日駁回上訴，認為原審量刑妥適，維持原判。

判決指出，時任麥寮鄉長蔡長昆於2020年間得知德商達德集團旗下的創維公司，計畫在麥寮鄉開發陸域風電。蔡長昆為謀取私利，竟利用職務權限發文勒令停工，或以鄉長身分為民爭取回饋金為由，發動地方抗爭。

廣告 廣告

蔡長昆並透過陳姓友人充當白手套，向達德集團展示其能左右停工決定的影響力，進而勒索「定作管路工程」利益。達德集團因擔心工程延宕一個月將造成虧損嚴重，透過管道與蔡協議，最終以每支風機40萬元、8支風機共320萬元達成「協議」並交付款項。

雲林地院審理時，蔡長昆雖坦承犯行並繳回犯罪所得，仍被依違反貪污罪的藉勢藉端勒索財物罪判處5年6月有期徒刑，褫奪公權4年。蔡上訴時強調，其犯案動機是「受人所託」，且相較於施以暴力，其採取陳抗手段已屬「平和」，達德集團是基於經濟損失考量才支付款項。

蔡長昆並提出診斷證明與捐款收據，自陳年邁且飽受糖尿病之苦，對地方有貢獻，且自始認罪節省司法資源。他更舉出前雲林縣議長沈宗隆案為例，指該案獲利更多卻判刑較輕，主張原量刑有失公平，請求酌量減刑。

台南高分院合議庭認為，蔡長昆身為民選鄉長，理應為民謀福、公正廉潔，卻見綠能建設有機可趁便心生貪念，嚴重損害官箴。刑法第59條減刑須有「客觀上足以引起一般同情」之特殊環境，但蔡長昆身為一鄉之長，勒索金額高達320萬元，難認有何可憫恕之處。針對比附援引沈宗隆案，法院指出該案罪名與個案情節與本案均不相同，不得任意引用。

二審法院最終認定，原審判決已審酌蔡長昆坦承犯行、繳回所得及素行狀況，量刑並無違反公平與比例原則，因此維持5年6月徒刑，褫奪公權4年。本案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

起底炸機場慣犯黑歷史 7年前曾佯裝小3生到日台交流社團留言 要讓小港機場橫屍遍野

恐怖張文背景曝！餐飲跨讀資工鑽研人臉辨識 還曾拿國家獎金

22歲女掐指算到高鐵會爆炸！ 鐵路警察武裝搜查未果...3萬交保