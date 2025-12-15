勒索2億！南韓Kakao收炸彈威脅 改遠距上班、大批警力搜索
南韓知名高科技和網際網路公司Kakao（카카오）位於京畿道城南市盆唐區板橋（Pangyo）的總部大樓，今（15）日遭遇炸彈威脅。京畿盆唐警察署獲報後，約70名警消與軍方人力在下午出動進行全面搜索，確認未發現任何爆裂物或可疑物品。
《韓聯社》報導稱，根據Kakao方面及警方透露，嫌犯今日稍早曾2度在該公司的客服留言板上發文，聲稱已在該公司的辦公室內設置自製爆炸裝置。不僅如此，嫌犯還揚言要使用自製槍枝殺害公司高層，並要求Kakao將100億韓圓（約2.1億元新台幣）匯入一個指定銀行帳戶。
Kakao在當地時間上午11時09分接獲客服中心通報後，立即向警方報案。該公司一名高層表示，由於員工安全是首要考量，公司已指示全體員工轉為遠距辦公模式。
警方在確認沒有爆裂物或其他安全威脅後，已解除針對該棟建築物的封鎖並恢復正常出入管制。Kakao也稱，「已收到未發現異常情況的通知」，並宣布所有員工明（16）日恢復正常上班。
