勒頸再開車輾過 冷血大叔虐殺小22歲女友棄公墓 報警編跳車謊言

花蓮玉里發生50歲大叔虐殺28歲女友命案，警方在命案現場採證。讀者提供

花蓮一名28歲林姓女子今（31日）被發現陳屍玉里鎮大禹公墓旁的樹林間，報案的50歲呂姓男友指稱女子吵架跳車，但鑑識人員發現林女衣衫不整，脖子有勒痕，臀部有輪胎壓痕，並非意外而是他殺命案。警方當場揭穿呂男謊言，以現行犯逮捕，後續將追查作案過程與動機。

玉里警分局今天上午11時接獲民眾報案，大禹里山區公墓發現一名女子倒臥，警消到場發現該名林姓女子已無生命跡象，衣衫不整，身體出現多處不尋常的瘀傷與挫傷。

鑑識人員隨即封鎖現場採證，死者除頸部有明顯疑似勒痕，臀部留有極為清晰的輪胎輾壓痕跡。警方根據跡證研判，這並非單純跳車意外，女子生前可能遭到凌虐、甚至遭車輛惡意輾壓。

廣告 廣告

警方深入追查，鎖定報案50歲呂姓男友涉有重嫌，儘管他矢口否認殺意，辯稱林女是吵架跳車，但呂男無法解釋死者脖子的勒痕及臀部的輪胎壓痕。

警方懷疑呂男在虐待林女後，開車輾過對方身體，最後將其棄屍公墓試圖脫罪。雖然呂男否認犯案，但警方先依現行犯逮捕，並報請檢察官指揮成立專案小組，調閱沿線監視器、通聯紀錄，訪查親友，試圖釐清呂男殺人動機。

命案現場遺留車輛疑似是犯案工具。讀者提供

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

斷電前「致命誤判」 台電員工搶修遭電擊殉職 嘉檢偵結不起訴原因曝光

派出所長淪內鬼洩勤務護航砂石車 獲緩刑保住飯碗

台南惡警知法玩法黑歷史 冒弟名領費、撩妹露餡遭法院認證