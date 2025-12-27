「一動也不動」合歡山女警站著結凍？警：不會真的被凍住

強烈冷氣團夾帶水氣襲台，合歡山今天積雪已約30公分，多處路段預警性封閉。不少遊客上山追雪，卻意外被一名「站著一動也不動」的女警吸引注意，替她擔心「是不是被結冰黏住了」引起網路熱議。警方也幽默回應「相關禦寒配備都有準備，不會讓警察小姐姐真的被凍住啦！」

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」貼出這名女警在雪地執勤的照片。她獨自站在結冰路面上，與白色背景幾乎融為一體，小編心疼寫下「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹。」一句玩笑似的關心，卻引發大批網友共鳴。

留言區湧入「辛苦了」、「看了好心疼」、「希望下哨後暖呼呼」等鼓勵聲音，也有人理性呼籲警政單位應提供更強化的雪地保暖裝備，例如毛帽、鋪棉褲、防滑鞋套等。另有曾在武嶺執勤的網友現身說法，「高山低溫不是開玩笑，想上廁所都凍到懷疑人生」。

不過也有網友幽默反差，「雪季一來辛苦一下，但平常沒什麼事的爽缺啦」、「別擔心，她們有輪班、車內有暖氣，不會真的凍住」。

針對熱議，仁愛警分局表示，每逢低溫、降雪或道路結冰情形，警方即啟動雪季交通疏導勤務，派員在重要路口與管制點維持行車秩序，確保用路人安全。「相關禦寒配備都有準備，不會讓員警真的被凍住啦！」分局強調已為警力配發防寒外套、保暖衣物、手套、帽具等，並依天候調整輪值，讓員警可以適時進入車內休息取暖。

警方也感謝民眾的暖心關懷，「大家一句加油，對第一線同仁真的很暖」。並呼籲山區氣候瞬息萬變，民眾上山賞雪前務必掌握路況資訊，配合交通管制，「一起讓賞雪行程安全又溫暖」。

