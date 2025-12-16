本文將童年珍貴的記憶，那些雜揉與凱明的友誼、漫步及烤蘋婆子的家庭生活，以及那些生活裡莫名所以的禁忌、玩具房裡的寂寞與創痛，都用充具著細碎聲響、嗅覺經驗與色彩的文字，小心包藏在時間的容器裡，娓娓展現。而童年伴隨一段珍稀友誼的家庭創痛，必須在十年後再度搬家時，回望隨著夜色慢慢暗下的老公寓，才從記憶的視窗裡延遲性展現。

作者行文間創造出一種細膩而安靜的氛圍，寫景細節裡處處滿溢著物事的回憶與人情，收尾「可是凱明，我就要走了。我已經走了那麼久，不會再回來了。」以行動隱喻心的容納以及書寫當下的完成與離去，童年記憶自此可以像時間標本般，永遠被放進透明的玻璃瓶裡。此間情緒兼具甜美與腐敗、悵惘與灑脫，動人而不耽溺。