社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導

台北市雙城街夜市附近巷弄，發生砍人案件！一名男子持菜刀，攻擊一名夜市攤販，造成女子頸部有3公分刀傷。根據警方調查，男子因為動作太慢，上班三.四天就遭到老闆娘辭退，引發男子不滿，竟挾怨報復，持刀傷人。

穿著深色衣服的男子，手裡拿著菜刀，就朝一名女子猛揮，旁人見狀趕緊阻止，三人就在馬路上，不斷拉扯。所幸刀子被順利奪走，但被鎖定的攤販老闆娘，頸部已經遭砍，嫌犯隨即逃離現場。員工表示，我們要洗碗 他切菜 雞肉絲什麼的 他就很慢 根本就來不及出餐。遭攻擊攤販說，起先想說他老人家六十幾歲了，他說他很需要賺錢，我就給他一個機會，他就做不來啊，我們工資也有給他，我們沒有欠他， 他做幾天我們就幾天(薪水)給他啊。

廣告 廣告

動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"

雙城街夜市傳砍人案，竟是前員工所為。（圖／翻攝畫面）事發在台北市中山區雙城街夜市附近的巷弄，原來持刀埋伏的63歲熊姓男子，是攤販的前員工，離職將近半年。當初因為動作慢，工作才3.4天，遭業者辭退。去年5月14日，凌晨12點多，他趁著林姓老闆娘收攤，把攤車推回家，他就持菜刀，預謀埋伏攻擊。造成老闆娘脖子，留下三公分刀傷，他自己則被依傷害罪送辦。遭攻擊攤販表示，越做越慢，沒辦法趕上我們的時間，我就說已經給你三四天了，你這樣還不行，那我不能錄用你。

動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"

雙城街夜市傳砍人案，竟是前員工所為。（圖／民視新聞）

根據了解，這名嫌犯本身就有傷害、妨害公務等前科。這回他拿著先前負責備料時，自備的菜刀犯案，最後也被判有期徒刑四個月，得易科罰金12萬，要為自己衝動的行為，付出代價。

原文出處：動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"

更多民視新聞報導

離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制

桃園保全變強盜 持槍挾持老闆「索20萬」原因曝

王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾

