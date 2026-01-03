「動作太慢」遭辭退！ 前員工持利器埋伏攻擊女老闆

台北市 / 綜合報導

台北市一名熊姓男子，疑似不滿被攤販老闆辭退， 去 年五月持利器埋伏在中央廚房，伺機攻擊並威脅要錢，老闆脖子當場被劃傷！員工透露，男子缺錢又沒工作，當時老闆給他機會，但動作太慢，只做3、4天就被辭退，才會挾怨報復。

監視器拍下，三人在路邊，爆發激烈肢體衝突，深色上衣男子持利器攻擊，其中一名女子頸部當場遭劃傷，原來男子不滿被女老闆辭退，狹怨報復，當事店家員工還原當下砍脖子，事發地點就在台北市中山區，晴光市場附近巷弄。

這裡是攤販的中央廚房，遭攻擊的林姓女老闆，疑似不滿熊姓男子動作慢，工作三四天就將他辭退，沒想到熊姓男子心生怨懟，埋伏在中央廚房附近，持利器攻擊老闆頸部受傷。

記者李采臻說：「被辭退的熊姓員工，當時就是埋伏在這裡，眼見老闆推著攤車回來，就拿出預藏的利器，還上前威脅要錢，直到老闆大聲呼救，才匆忙逃離。」所幸利器及時被奪下，沒有釀成更大傷亡，如今熊姓男子遭判4個月，不但工作沒找回來還得背上刑責。

