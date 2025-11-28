動作按鈕好用，但「只能設定一個動作」真的不夠用，怎麼辦？

【APPLEFANS 蘋果迷報導】自從 iPhone 15 Pro 系列加入了「動作按鈕」之後，許多使用者都期待能用它取代以往機械式靜音鍵，甚至讓 iPhone 操作變得更直覺。不過，使用一段時間後，不少人也開始遇到一個共同問題：動作按鈕一次只能設定一個功能，不論你在哪個 App 裡按下去，永遠都是做同一件事。因此，「 iPhone 動作按鈕 不同 APP 能不能做不同動作？」自然成為最多人討論的關鍵字。

好消息是：可以，而且比你想像中更容易設定。

iPhone 動作按鈕 怎麼變聰明？讓它在「 不同 APP 」自動切換動作

iPhone 的動作按鈕本身只有啟動一個功能，我們要教你如何讓你的動作按鈕可以依照正在使用的 App，指派不同的功能！

簡單來說，就是讓 iPhone 自己判斷你正在使用哪個 APP。

例如：

你打開社群 App → 按動作按鈕就會起動社群切換的捷徑

你在備忘錄裡 → 按動作按鈕會開啟語音轉文字

你在 YouTube 裡 → 按一下自動啟動計時器，避免沉迷

也就是說，iPhone 動作按鈕在不同 APP，能執行不同的動作，完全打破原本「只能設定一個動作」的限制，你可以依自己的需求去調整。

以下影片僅限加入「APPLEFANS蘋果迷」YouTube 頻道「我是蘋果迷」「死忠蘋果迷」會員等級才看的到哦！

讓動作按鈕在不同 App 啟動不同功能

影片內容：https://youtu.be/UEQAjvJ2Q8U?si=ydpDnBpl6b3UsvWH

其他動作按鈕的教學影片

❶ 讓動作按鈕能同時控制兩種功能

動作按鈕，只能按一下來控制一件事，這次要教你如何能做到按兩下來做到控制兩個不同指令，例如長按開啟相機、按兩下開啟備忘錄。

影片內容：手把手學會動作按鈕客製化 Part.1：除了長按，居然還能設定按兩下的快速鍵，讓動作按鈕能控制兩種功能！

https://youtu.be/PWWwZj5_mXw?si=0SQQKwyqHhtAt5kE

❷ 教大家把「行動支付」、「社群切換器」、「追劇切換器」捷徑簡單調整成個人專屬捷徑

影片內容：讓 iPhone 瞬間好用百倍！「行動支付」、「社群切換器」、「追劇切換器」捷徑設定教學

https://youtu.be/qlo060Ro8TQ?si=WhxWpnWjBMMTIki0

