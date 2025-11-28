動作按鈕好用，但「只能設定一個動作」真的不夠用，怎麼辦？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】自從 iPhone 15 Pro 系列加入了「動作按鈕」之後，許多使用者都期待能用它取代以往機械式靜音鍵，甚至讓 iPhone 操作變得更直覺。不過，使用一段時間後，不少人也開始遇到一個共同問題：動作按鈕一次只能設定一個功能，不論你在哪個 App 裡按下去，永遠都是做同一件事。因此，「 iPhone 動作按鈕 不同 APP 能不能做不同動作？」自然成為最多人討論的關鍵字。
好消息是：可以，而且比你想像中更容易設定。
iPhone 動作按鈕 怎麼變聰明？讓它在「 不同 APP 」自動切換動作
iPhone 的動作按鈕本身只有啟動一個功能，我們要教你如何讓你的動作按鈕可以依照正在使用的 App，指派不同的功能！
簡單來說，就是讓 iPhone 自己判斷你正在使用哪個 APP。
例如：
你打開社群 App → 按動作按鈕就會起動社群切換的捷徑
你在備忘錄裡 → 按動作按鈕會開啟語音轉文字
你在 YouTube 裡 → 按一下自動啟動計時器，避免沉迷
也就是說，iPhone 動作按鈕在不同 APP，能執行不同的動作，完全打破原本「只能設定一個動作」的限制，你可以依自己的需求去調整。
以下影片僅限加入「APPLEFANS蘋果迷」YouTube 頻道「我是蘋果迷」「死忠蘋果迷」會員等級才看的到哦！
讓動作按鈕在不同 App 啟動不同功能
影片內容：https://youtu.be/UEQAjvJ2Q8U?si=ydpDnBpl6b3UsvWH
其他動作按鈕的教學影片
❶ 讓動作按鈕能同時控制兩種功能
動作按鈕，只能按一下來控制一件事，這次要教你如何能做到按兩下來做到控制兩個不同指令，例如長按開啟相機、按兩下開啟備忘錄。
影片內容：手把手學會動作按鈕客製化 Part.1：除了長按，居然還能設定按兩下的快速鍵，讓動作按鈕能控制兩種功能！
https://youtu.be/PWWwZj5_mXw?si=0SQQKwyqHhtAt5kE
❷ 教大家把「行動支付」、「社群切換器」、「追劇切換器」捷徑簡單調整成個人專屬捷徑
影片內容：讓 iPhone 瞬間好用百倍！「行動支付」、「社群切換器」、「追劇切換器」捷徑設定教學
https://youtu.be/qlo060Ro8TQ?si=WhxWpnWjBMMTIki0
大家都喜歡的熱門文章
Google 地圖必學秘技！這 8 個功能你知道了嗎
iPhone 捷徑秒開秘技：放這些位置讓捷徑隨時「一鍵開啟」
一鍵就能把 Google Maps 的地址資訊輕鬆導入 Apple 地圖
Parallels Desktop for Mac 26 黑色星期五限定優惠！最低 5 折
Mac 執行 Windows 怎麼做？完整教學與 Parallels Desktop 26 安裝指南
其他人也在看
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。中央社 ・ 1 天前
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光
蘋果即將迎來關鍵年！據悉2026 年蘋果將推出多達 15 款新品，包括首款OLED 觸控 Mac、折疊 iPhone，以及改用自家 5G晶片等重大升級。每一項都可能牽動市場，值得果粉期待！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
Sony釋出「V」字預告，傳聞已久的α7 V全片幅無反相機將於12/2正式揭曉
Sony稍早透過Instagram官方帳號釋出了一張耐人尋味的預告圖像，圖片中除了寫著「Chase your dream」 (追逐你的夢想)的標語，背景更隱約浮現一個巨大的羅馬數字「V」，並且預告將於美國東岸時間12月2日上午9點 (台灣時間12月2日晚間10點) 會有重大發表。Mashdigi ・ 13 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 1 小時前
DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。Mashdigi ・ 12 小時前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 1 天前
Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看
近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～ 20 分鐘錄影上限 那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！ 新增復原 Undo 工具 面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚電獺少女 ・ 1 天前
四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAS...四季線上 ・ 3 小時前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 22 小時前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 18 小時前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!
文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景Qooah ・ 1 天前
2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線
全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。自由時報 ・ 4 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前