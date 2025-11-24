「動作遲緩」不一定是帕金森氏症！醫揭「血管性帕金森」關鍵差異：多從下肢開始，常是中風後遺症





在大腦退化相關疾病中，阿茲海默症位居第1、帕金森氏症則排名第2。然而臨床上，還有一種容易被混淆的疾病──血管性帕金森（Vascular Parkinsonism）。郭綜合醫院神經內科主治醫師趙昌宏指出，這是一種因腦中風造成的「次發性帕金森症候群」，其致病機轉、成因與典型帕金森氏症截然不同，若未正確分辨，可能延誤治療。

典型vs血管性帕金森：差在「哪裡先變慢」

趙昌宏表示，典型帕金森氏症的症狀是不對稱的，且多從上肢開始，常見「搓藥丸」一般的靜止性顫抖、僵硬、動作遲緩及表情僵化等。

廣告 廣告

但血管性帕金森不同，它主要影響下肢：

●走路變慢、步伐變小 ●起步困難、腳像黏在地上 ●走一段路會突然小碎步往前衝 ●幾乎沒有上肢顫抖或僵硬

因此又稱作「下肢帕金森氏症候群」。

由於「血管性帕金森」源自腦中風，症狀常呈現突然發生或階梯式惡化，而非緩慢退化。

典型帕金森，多巴胺藥物效果明顯

趙昌宏分享2個典型的帕金森案例，其中一位50多歲的高小姐，左手從2023年10月開始出現搓藥丸狀顫抖，半年後逐漸影響到洗碗、穿衣、寫字、綁鞋帶等日常活動。不僅寫字越寫越小、綁鞋帶不順、炒菜時覺得手卡卡，1年後更出現臉部僵化、走路緩慢、步伐變小、起身困難等典型帕金森症狀。

她在今年9月赴醫院神經內科就診，檢查顯示甲狀腺功能正常，但腦部輕微退化，給予多巴胺類藥物治療後，帕金森症狀改善。

另一位60多歲的張先生也有類似情況。他從單側顫抖逐漸發展成雙手靜止性顫抖、走路變慢與說話變小聲等帕金森症狀。經磁振造影檢查後確診帕金森氏症，使用多巴胺治療後症狀也獲得控制。

趙昌宏說，這兩位病患都具備典型特徵：上肢顫抖、症狀不對稱、退化性改變、對多巴胺反應良好。

延伸閱讀： 每天喝●杯咖啡能防「巴金森氏症」！追蹤800人長達30年證實：風險大降5倍…停經後女性尤其明顯

中風後走路變慢，確診「血管性帕金森」

至於68歲的陳女士，則是在2023年因腦梗塞中風，持續接受抗血小板治療。但中風2年後，她開始出現腳步遲滯、動作緩慢、偶爾小碎步往前衝等症狀，但完全沒有手部顫抖。影像檢查顯示她的腦室旁，近基底核附近有腔隙型梗塞，符合血管性帕金森。

醫師以低劑量多巴胺類藥物，改善其下肢帕金森症狀，搭配積極復健，症狀逐漸改善。

血管性帕金森更依賴復健與運動

趙昌宏解釋，由於血管性帕金森是腦中風所造成的，所以其發生的模式會跟腦中風一樣：有時會突然或急性發生，或是會階梯式惡化。導致病患「突然」腳步變得有點遲滯不前 ，或走一段路後會小碎步往前衝。

「血管性帕金森只是臨床症狀類似，其致病機轉、成因，和退化性的帕金森氏症截然不同，病人腦部的多巴胺系統大部分是沒有缺損的。」趙昌宏強調，儘管兩者雖都可使用多巴胺類藥物，但治療重點不一樣：

帕金森氏症（退化性）

●多巴胺大量流失 ●長期需要多巴胺補充 ●屬於慢性進行性疾病

血管性帕金森（中風後）

●多巴胺系統多半正常 ●重點在改善動作協調、肌力與平衡 ●復健、規律運動是治療核心 ●必須同時控制三高、預防再次中風

趙昌宏提醒，50 歲以上若突然出現步態變慢、小碎步、起步困難，一定要就醫檢查腦部影像，以釐清是否為血管性帕金森或早期帕金森氏症。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年

長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」

半夜睡到腿抽筋，吃香蕉、補鈣片能預防？醫師破解迷思：睡前3撇步自我保健，讓你安眠到天亮



