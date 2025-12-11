動保事件連環爆 郭昱晴、許淑華籲農業部修《動保法》加重刑責 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對近期台北發生14隻貓疑遭虐死，以及苗栗人人犬舍事件，民進黨立委郭昱晴、台北市議員許淑華、苗栗縣議員陳光軒今（11）日共同召開「懲罰機制失靈、動保漏洞補齊」記者會，會同律師顏紘頤及愛貓人士許鐳譯一同呼籲農業部盡速推進《動保法》加重刑責修法。

郭昱晴表示，台北市12月發生游姓女子14隻貓死亡案，但其實早在6月時就已經被民眾通報，8月時台北市動保處訪視，並陸續帶回11隻貓，當初民眾檢舉時，其實還有機會救出這些生命。

郭昱晴接續表示，苗栗人人犬舍近300隻毛小孩不僅是聲帶沒了，甚至連舌頭都被切掉，這已嚴重違反動物福祉。此外，因收容所量能有限，導致這些被救出的孩子難以找到收容的空間。這兩起事件反映出動保處處理速度過慢，以及飼主追責過輕。

郭昱晴強調，她從第一會期就呼籲設置動保警察，也應賦予動檢員更多的公權力。她提《動保法》修法，將虐待動物而致其重傷或死亡之刑度提高至3年，並同步提高罰金至300萬元。

許淑華表示，根據現行動保法第25條，虐殺動物致死罰則為最高2年以下有期徒刑，以近期信義區案件為例，目前已發現至少14隻貓受害，但若皆為同一時間發生，將視為同一案，依照現行法最高罰僅為2年以下有期徒刑。她呼籲中央單位應考慮修法，重新審視規定，特別是動保法第25之1條規定，是否增訂使用藥物、槍械外，致複數動物死亡情節重大者要件，並考量是否合理提高刑責。

許淑華表示，台北市動保處早在今年8月16日就接獲通報，疑似有貓咪因飼養不當死亡，當時帶回4隻貓安置，但動保人員因缺乏足夠的法律依據，無法進一步查看住處，難以掌握飼主實際飼養數量。直到11月28日民眾再次檢舉，多個單位到場訪查才發現屋內仍有1犬5貓，並追查到飼主曾丟棄10多具貓咪遺體。

許淑華說，若能在第一次訪查就及時進入，也許能救回更多生命，因此呼籲應增加第一線訪查人員的執法依據，避免因權限不足被擋在門外。她也強調，台北市動保處目前人力嚴重短缺，人員缺額達20位、獸醫師缺額11位，比例都超過4成，面對每年超過萬件的動物救援案，形同北市府「最血汗單位」，自己也於總質詢中要求市長蔣萬安提出具體解方，加速補足人力。

陳光軒表示，人人犬舍救援出的犬隻送養流程混亂，甚至發生將未絕育犬隻送養，後續又追回的狀況，這些犬隻因動過聲帶手術，導致送養來回過程周車勞頓下身體產生不適。

陳光軒說，動保法25條有修嚴的必要，以人人犬舍案例來說，苗栗縣政府沒有做刑事追究，只有480.9萬的行政裁罰而已。他向苗栗縣政府喊話，割聲帶跟舌頭還不叫重要器官功能喪失嗎？還不移送法辦嗎？

農業部動保司副司長陳中興表示，本次《動保法》修法將加重虐待動物致死的行政與刑事處罰，並賦予動保人員部分司法權，克服作為行政人員執法困難的現狀。考量到貓隻飼養增加，農業部公告自明年12月起，貓隻必須辦理登記。農業部會持續與地方政府合作，積極補足動保人力缺額，並協商收容地點，以確保動物福利。

照片來源：許淑華辦公室

