動保五安全國領先 新北打造全安動保 Fun 城市

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府農業局今（4）日在市政會議專題報告中，以「動保五安－打造全安動保 Fun 城市」為題，說明動物保護不再只是救援與收容，而是橫跨社會、環境與安全的治理介面，推動「安全、安身、安居、安命到安心」五安治理模型，全面提升動物福祉與城市安全。

圖／三芝動物之家小型哺乳動物空中廊道。（新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市長侯友宜表示，隨著時代進步，動物保護工作已從單一救援行動，擴大到人與動物共存的風險管理；市府率全國之先，運用 AI 與 GIS 科技進行科學監測，建立虎頭蜂熱點通報及猴群風險控管機制，強化即時通報與管理，降低人獸衝突風險，提前做好防範措施。

因應飼養寵物人口持續增加，市府也積極提升寵物福祉，開辦犬貓 CPR 訓練課程、推動寵物急難救助包，並持續設置寵物公園，目前全市已設置 22 座，預計今（115）年達 26 座，提供飼主與毛孩更完善的運動與休閒空間。

在收容動物照護方面，市府持續推動動物之家轉型與空間優化；侯友宜指出，瑞芳動物之家因人道且舒適的設計屢獲國際獎項肯定，今年也將陸續啟用四大關鍵硬體建設，包括三芝北海岸野生動物救傷收容中心、中和動物之家長照與復健中心、新店動物之家空間優化工程，以及板橋全國首座貓友善環境示範空間，打造可複製的友善收容典範。

農業局長諶錫輝補充，新北動物之家已逐步轉型為具備不同專業功能的特色中心，補足野生動物救援與醫療量能，並營造接近自然的復原環境，有助於後續野放；此外，市府去年在動物保護等六大項目獲中央評鑑全國第一，每年處理動保相關案件逾 3 萬件，持續以公私協力守護公共衛生與社會安全。

