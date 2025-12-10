動保交流 農業局荷蘭取經

台南市農業局主秘吳名彬（右一）與海牙動物救護車與醫院組織代表交流。（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

為實際了解國際動物保護及動物救援工作運作情形，台南市農業局於荷蘭阿姆斯特丹舉辦番石榴拓銷活動後，又專程前往荷蘭參訪當地的「海牙動物救護車與動物醫院」，深入了解其如何運用強大的民間力量，成功推動動物救援及收容工作，並互相交流動保及動物救援工作的經驗。

農業局指出，海牙動物醫院與救護車服務組織成立於一九七二年，是荷蘭歷史最悠久的動物救護機構之一，該組織熱情接待農業局主秘名彬一行人。該組織不僅整合了動物救護車緊急出勤服務，更設有附屬醫院設施，提供受傷或生病動物從現場救援、醫療、到後續的收容和領養的一站式服務模式。更令人印象深刻的是，該組織高度依賴廣大的熱心志工與社會捐助，展現出民間動保力量的高效運作與專業度，參訪現場即可見到志工溫柔地在跟貓咪互動。

吳名彬表示，市長黃偉哲持續推動及精進各項友善動物福利政策，將台南打造成友善動物城市，對於動物急難救援工作，已同樣有廿四小時救援機制，此次實地參訪提供了寶貴的國際視野。海牙組織在運用民間資源、建立專業救援網絡方面的經驗，極具啟發性。如何將公眾的熱情與專業的醫療流程結合，形成迅速、有效的動物應急系統，更值得關注。

農業局將把此次在荷蘭參訪的寶貴經驗帶回台南，針對民間動保力量的整合以及協作模式進行細緻研究與評估，進一步強化南市的動物福利工作。