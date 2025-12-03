動保修法卡關 遊蕩動物最頭痛

動保法修法卡關。圖為動保團體在農業部前為流浪動物發聲。（本報資料照片）

立法院3日審查《動物保護法》部分條文修正草案，但野保團體指出，行政院版修法草案至今未進入委員會，顯示主管機關至今仍未對風險日益升高的遊蕩動物問題提出解方，本次審查會議中，各立委的版本也幾乎全面迴避影響廣泛的「遊蕩動物管理」議題。農業部則回應，將會從「寵物登記、繁殖場管理、飼主責任」3面相加強源頭管理，減緩遊蕩動物出現。

立法院審查動保法部分條文修正草案的同日，為野生動物而走行動聯盟、蠻野心足生態協會、爬行類動物保育協會等多個生態保育團體，也於立院周邊舉辦記者會，抗議即將修正的條文中，未對遊蕩動物治理失衡提出具體解方，完全忽視遊蕩動物對公共安全、公共衛生、農業生產與生態保育造成的外部成本。

廣告 廣告

野保團體說明，全台至少仍有14萬隻遊蕩犬在外活動，遊蕩貓的數量更無法估算，而遊蕩犬貓造成的農損與攻擊案件每年數百起，相關交通意外與野生動物死亡數據連年上升，然而，現行《動保法》在源頭管理、放養取締、飼主認定、飼主責任、人道安樂、損害補救等面向，仍停留在破碎、鬆散、彼此矛盾的法制架構。

農業部動保司長江文全回應，國際上針對遊蕩動物的管理，多半是強化源頭管理，為此農業部也會透過「寵物登記、繁殖場管理、飼主責任」3面相加強源頭管理，同時相關的刑責、執法量能也會一併強化。

農業部次長杜文珍表示，會針對生態保育區進行公告禁止餵養；至於一般的地點，則鼓勵各地方政府透過自治條例進行公告，同時也呼籲民眾，不是自家飼養的動物，原則上就是「不該餵養」。