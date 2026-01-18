動保再升級！賴清德承諾從制度面改善動物保護

民進黨主席賴清德今日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨今（18）日舉辦「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，黨主席賴清德受邀出席，並與現場飼主及毛小孩互動，更呼籲飼主落實寵物犬外出繫牽繩等基本責任。賴清德表示，隨著國人飼養寵物逐漸成為生活的一部分，動物保護已不只是個別族群的關注議題，而是整體社會文明程度的重要指標，政府也將持續從制度面著手，推動更完整的動物保護政策。

賴清德指出，截至2025年底，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，創下歷史新高，且寵物貓的數量首度超過犬隻，顯示飼養寵物已成為多數家庭的日常樣貌。面對這樣的社會變化，政府長期與第一線飼主、動保團體及民間社群密切合作，從觀念倡議到政策執行，持續累積珍惜生命、尊重動物的社會共識。

賴清德表示，為強化動物保護政策的行政量能，政府已於兩年前成立農業部動物保護司，專責統籌相關業務，提升政策推動的穩定度與專業度。同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，政府也首創公職獸醫師不開業獎金制度，協助防疫與動物保護工作，並為畜牧產業及第一線執行人員提供更完整的支持。

他進一步指出，近期完成的《動物保護法》修正，重點在於加強源頭管理、落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限。相關措施包括加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果，從多面向保障動物權益。

最後，賴清德也以醫師背景指出，動物健康與人類健康密不可分，部分傳染病風險仍有待持續監測與研究，因此衛福部與農業部持續合作，落實「One Health」理念。透過完善的動物保護與防疫體系，不僅守護動物福祉，也同時維護全民健康與公共安全。

