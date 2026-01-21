動保協會推「LINE可愛公益貼圖」！替流浪毛孩盡心力

節目中心／綜合報導

為讓更多人以輕鬆、貼近日常的方式參與動物保護行動，社團法人中華民國保護動物協會（A.P.A.）正式推出全新LINE可愛公益貼圖，以療癒溫暖的動物形象，傳遞關懷流浪犬貓、尊重生命的核心理念，邀請大眾在日常對話中，一起為毛孩發聲。

本次推出的LINE貼圖，以貼近日常生活的情境為設計主軸，結合本會保育場照護變成可愛、溫柔又帶點幽默的表情，讓動物不再只是被救援的對象，而是能陪伴人們、傳遞情感的存在。透過簡單的一句問候、一個表情符號，讓更多人在不知不覺中，看見動物、理解動物，也記得牠們需要被善待。本次的貼圖照片，協會很榮幸能請到邱垂章博士（前防檢署長）特地花長時間去八里保育場現場，用專業鏡頭捕抓狗狗們許多不同視角，生動活潑的可愛畫面，分享給民眾。

社團法人中華民國保護動物協會推出全新LINE可愛公益貼圖

中華民國保護動物協會表示，流浪動物問題並非一朝一夕形成，真正的改變來自長期的觀念建立與行動累積。此次推出LINE公益貼圖，希望用更親民的方式，讓動物保護不再遙遠，而是自然地融入每個人的生活中。貼圖收益將用於協會的動物照護、醫療、與相關動保推廣工作，讓每一次使用，都成為支持流浪動物的力量。

多年來，協會持續投入流浪犬收容安置、老齡汪喵動物照護、浪浪食物銀行及生命教育推廣，期盼透過多元管道，讓社會大眾理解「認養代替購買、絕育不棄養」的重要性。此次公益貼圖的推出，正是結合創意與公益的一次實踐，也希望吸引更多人關注動物議題。

歡迎大家前往購買使用，讓每一次傳送貼圖，都成為支持毛孩、守護生命的一份溫暖力量。

貼圖連結：https://store.line.me/stickershop/product/32589883/zh-Hant

