動保員遭辱罵、推擠！嘉義婦人餵遊犬恐罰9.8萬 還涉妨害公務

婦人長期餵養遊犬，縣府家畜所人員到場執行捕捉。（嘉縣府提供）

嘉義縣竹崎鄉內埔村有1名婦人長期餵養遊蕩犬，成為遊犬群聚的熱點，屢次發生遊犬追車、咬人與行人跌倒等事故，影響社區生活安全，嘉義縣家畜疾病防治所勸導反遭辱罵、推擠，依法裁罰8萬3000元，影響公共安全裁罰3000元至1萬5000元，捕捉11隻問題犬，並依妨害公務報案。

嘉縣家畜疾病防治所今年6月接獲民眾通報吳姓婦人長期餵養遊犬，造成地方居家安全困擾，動保人員前往巡查，在內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具，還有10多隻犬隻聚集。

縣府家畜所人員竹崎鄉內埔村執行捕捉遊犬。（嘉縣府提供）

當人員欲帶回肇事犬隻時，吳婦情緒激動，阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至說是「觀音指示」、「警察顧問」等意圖卸責，後來吳婦的丈夫雖承諾不再餵養，但實際查訪卻在7月、8月仍持續接獲檢舉。

嘉畜所指出，依動保法第3條第7項，長期餵養並具管理行為者視同飼主；該婦人餵養犬隻未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反《動物保護法》第19、20、27條、《動物傳染病防治條例》第13條，裁罰共8萬3000元。

此外，因犬隻影響公共安全，加罰3000至1萬5000元不等，目前此案已捕捉11隻問題犬，將全數絕育並收容，不再回置原地；吳婦辱罵推擠執行公務人員，已涉及妨害公務，依法報案處理。

嘉畜所強調，不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，亦會干擾野生動物、污染環境，且餵養者拆除行為矯正器的情況時有所聞，使管理效果大幅降低。遊蕩犬也容易接觸野生動物，提高狂犬病跨物種傳播風險，一旦伴隨棄養與放養，將形成長期惡性循環，增加公部門及社區負擔。

