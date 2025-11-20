動保團體倡非籠飼雞蛋 調查7品牌通路僅1全達標

（中央社記者汪淑芬台北20日電）彰化養雞場驗出芬普尼殘留，雞蛋食安危機再受關注。台灣動物社會研究會提倡國際趨勢的非籠飼雞蛋，今天並公布4家企業、7品牌通路販售非籠飼雞蛋情形，僅1通路百分之百達標。

台灣動物社會研究會舉行記者會，公布落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」調查結果。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣1年消費超過80億顆雞蛋，7成多來自逐步被國際淘汰、完全漠視母雞身心健康的「格子籠飼養」系統，剝奪其展現自然天性與行為的需求，不僅帶給母雞嚴重的身心折磨，更不利食品安全與人類永續健康。

廣告 廣告

陳玉敏說，母雞若能以友善的「非籠飼養」，會利用環境中提供的沙子洗沙浴，刮掉身上的寄生蟲，但「格子籠飼養」是將母雞終生囚禁在牢籠中，連轉身都有困難，格子籠下又是陳年雞糞，雞糞上滋生許多蚊蠅，母雞癢到受不了時就下不了蛋，農民就會用各式農藥在禽舍或雞身上噴灑，所以彰化牧場的芬普尼殘留，絕不會是單一事件。

陳玉敏表示，2012年歐盟基於動物福利、食品安全、人畜共通疾病與衛生考量，率先全面禁止「格子籠飼養」蛋雞。之後世界各國相繼制定規範禁令，包括美國麥當勞等全球無數零售通路、餐飲集團等企業也響應，承諾在2025年或之後全面販售、使用非籠飼雞蛋或停售格子籠雞蛋。

陳玉敏期盼政府正視問題，利用政策引導，逐步淘汰「格子籠飼養」，走向已是國際趨勢的「非籠飼養」。

陳玉敏說，家樂福（原法商家樂福，被統一集團併購）、大潤發（原法商歐尚集團，被全聯集團併購）、City Super（香港公司，台灣由遠東集團投資營運）、好市多（美商Costco）4家企業，都有2025「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」的承諾或相關目標；研究會也調查4家企業旗下共7間通路目前販售「非籠飼」雞蛋的情形。

根據研究會公布的調查報告，統一集團併購法商家樂福目前旗下通路Mia C'bon已於2024年100%達標，全面販售非籠飼雞蛋。家樂福另有4家量販店、7家超市已於今年4月1日100%只賣非籠飼雞蛋。其餘家樂福量販店及超市，目前只達標50%，尚有5成未落實。

報告提到全聯最漠視動物處境，近8成是販售「格子籠蛋」，2022年併購大潤發將其改名大全聯後，直接撕毀法商大潤發對國際宣示不販售「格子籠雞蛋」承諾。先前大潤發的非籠飼雞蛋品項占比已達37%，但2025年被全聯併購後，大量灌入格子籠雞蛋，目前大全聯非籠飼雞蛋品項僅剩7.14%，為所有通路中最低。

報告顯示，台灣Costco努力落實全球非籠飼雞蛋承諾，但進度遠落後韓國。Costco美國總部於2024年全球動物福利報告書中指出：「將逐步只販售非籠飼雞蛋。台灣、中國和日本將繼續擴大銷售。」根據Costco回覆研究會問卷，台灣2025年非籠飼雞蛋總銷量占比為48%。

根據報告，來自香港的高端超市品牌City Super，台灣由遠東集團投資營運，早在2018年便在官網上公開承諾，將在2025年全面停止販售籠養雞蛋，但卻於近日偷偷將官網承諾內容撤除，經研究會與香港動保組織聯繫，至今未回應，研究會實地調查其超市目前販售非籠飼雞蛋的比率為52.94%。（編輯：管中維）1141120