動保團體揭露食品餐飲企業9成動福揭露不合格 籲納永續報告書項目

動保團體台灣動物社會研究會投入半年以上時間，揭露國內食品餐飲上市櫃企業9成以上的永續報告書都沒有揭露動物福利項目。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕動保團體台灣動物社會研究會與立委郭昱晴今(8日)指出，國內使用畜產品或生產畜產品的上市櫃食品企業有58家，卻有近9成在永續報告中針對動物福利揭露未完整，認為這是因現行規定未納入所致，要求永續指標應納動福。

依金管會規定，我國上市櫃企業自2025年起須揭露永續報告書，並且規定企業應依全球永續性報告協會準則撰寫編制，也針對各產業別揭露永續指標，動社副執行長陳玉敏表示，金管會並未要求大量倚賴動物性原料的企業，或者餐飲收入達5成以上上市櫃公司要揭露的永續指標需涵蓋動物福利。

廣告 廣告

動社調查國內58家上市櫃食品餐飲企業永續報告書後發現，若依照國際對企業4大動物福利指標，包含必須制定具體的動物福利政策、成立動福專責單位，在永續報告書中是否將動物福利那種大主題，還有落實動福具體作為等檢視，發現沒有任何一家企業有制定具體的動福政策並成立專責單位，僅有台糖、福壽公司有將動物福利納入永續報告書中的重大主題，還有只有14家企業提到落實動物福利的作為，認為這突顯金管會與轄下證交所、證券櫃買中心與食品餐飲業對動福的漠視。

郭昱晴則指出，食品餐飲企業永續報告書之所以會集體忽略動物福利，就是因為主管機關尚未將該項目納入制度要求，若只靠企業主動申報未制度化，就會出現結構性盲點，而且投資人也無從比較，建議金管會應該要求企業誠實揭露並提出改善路徑，也有助於有意轉型企業可以被看到。

金管會組長李秀玲表示，針對上市櫃企業報告書都有定期審閱機制，也要求企業必須依照國際準則撰寫永續報告書，該會之前也有發布藍圖並修改年報規定，要求上市櫃公司自2026年會計年度開始分三階段揭露資訊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

相隔8年！阿里山清晨飄雪20分鐘 遊客驚喜大喊「下雪了」

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

