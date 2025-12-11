動保團體攜手昭錦歌仔戲坊 以歌仔戲教孩子尊重生命

台灣動物緊急救援小組攜手昭錦歌仔戲坊，首度以動物保護為主題演出歌仔戲，歡迎戲迷踴躍觀賞。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」策劃近兩年，以歌仔戲教孩子尊重生命，攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇《藝起集愛、浪愛無限》，訂明年一月四日於高雄大東藝術文化中心登台演出，首度以動物保護為主題的歌仔戲，歡迎戲迷踴躍觀賞。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，長年奔走於流浪貓狗救援的第一線，救援小組於今年創立滿三十週年，特將重心延伸至「生命教育」，期望從教育根本，改變社會對動物的態度。

廣告 廣告

這次特別與昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會合作，透過救援的真實故事與傳統戲曲的演出結合，讓孩子從戲中體悟尊重生命，重新省思人與自然的關係。

昭錦歌仔戲坊團長、高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦指出，整齣戲劇融合歌仔戲唱念作打與現代肢體劇場，並設計親子互動橋段，讓觀眾不只是觀賞者，更成為戲劇的一部分。

而這齣新編的《藝起集愛、浪愛無限》，改編自傳統戲曲《周處除三害》的故事，劇情融入現代動物救援真實案例，講述周處在除害旅途中，親眼見證「台灣動物緊急救援小組」如何救援受困的野獸，整場演出除富含教育意義，更以藝術手法詮釋勇氣、慈悲與轉化的力量，寓教於樂且老少咸宜。

倪京台說，這次演出陣容龐大，由昭錦歌仔戲坊的專業演員及各界共計四十二人參與演出，幕後則有超過六十位技術與協力人員投入支援，從燈光、音響、服裝到舞台設計，都全力以赴，呈現最完整的舞台製作。

此外，還力邀來自龍華國小與陽明國小的15位小學生共同登台，透過親身參與，讓孩子們在戲劇中，體會「尊重生命」的真實意義，也讓生命教育從舞台延伸到校園。