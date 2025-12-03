動保大改革啟動！林岱樺：捕獸鋏全面禁、獸醫人力要補到位

▲守護每條生命！林岱樺力倡捕獸鋏全面禁用、補強第一線獸醫能量。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】動保法的落實，不只要維護生命尊嚴，更要重視推動法律的第一線獸醫人力！立委林岱樺今(3)日在國會質詢時表示，執行動保法的關鍵是第一線獸醫，台灣目前公職獸醫嚴重不足，成為國安等級的防疫裂口。此外，林岱樺也主張，對於流浪動物不應再用捕獸鋏等陷阱，目前已有改良式獵具，更應禁止捕獸鋏相關的廣告與流通。農業部杜文珍次長回應時表示；「這是我們非常需要的建議！」並將於一個月內提出說明。

林岱樺表示，今年非洲豬瘟疫情在台中爆發時，地方政府第一時間將責任推給獸醫人員，讓許多年輕獸醫報考公職卻步，今年更出現報考人數少於缺額、錄取後卻不報到的狀況。林岱樺質詢時強調：「沒有獸醫，誰來查核屠宰場？誰來執行檢疫？誰來落實剛修好的動保法？」農業部回應，在非洲豬瘟中央災害應變中心的會議中，已要求各縣市協助盤點獸醫人力，後續會進行追蹤。

對於基層獸醫人力荒，林岱樺提出定期盤點獸醫人力並建置資料庫，並建立建立「開口契約」制度，與民間獸醫簽訂短期調派機制。林岱樺舉出澳洲官方公布「獸醫人力缺口報告」、英美等國建力臨時聘用獸醫的框架契約，認為台灣可以仿效英美澳等國的制度，及時補上動保、防疫、醫療這三線的任務。杜次長回應時認同林岱樺建議，將透過公私協力引進民間獸醫人力。

林岱樺指出，動物的生命也有尊嚴，自己與20位立委共同提出動保法修正案，是目前所有版本中，唯一將捕獸鋏「持有、販售、廣告、教學、網路交易等」納入禁止範圍的版本，因為設置陷阱不只讓流浪動物面臨死亡與截肢命運，陷阱氾濫也導致石虎、草鴞等保育動物被誤傷。此外，林岱樺也邀要求農業步盡快推動非營利的犬貓血庫，幫助飼主在緊急時刻媒合道合格血源。杜次長回應第一線執業獸醫確實反映有調度犬貓血液的需求，目前平台已建立，會繼續朝林委員期待方向努力。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）