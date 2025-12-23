動保大改革！「活煮龍蝦」將禁 獵犬追蹤與捕狐遊戲恐遭全面禁止

英國政府擬禁活煮龍蝦，推動更人道的甲殼類處理方式。（示意圖／Pixabay）

英國政府提出新的動物福利政策框架，計畫禁止將龍蝦等甲殼類活體投進沸水煮食，認定此為不人道的致死方式。英格蘭政府官員指出，龍蝦在活著且有知覺的情況下被煮食，不應被視為可接受的屠宰手段，將制定新的指引推動更人道替代做法。

根據英國《衛報》報導，保育團體「甲殼類慈悲組織」（Crustacean Compassion）執行長班．斯特金（Ben Sturgeon）表示，龍蝦在活體投入沸水的過程中可能承受數分鐘劇烈疼痛，此舉近乎酷刑且完全可避免，現有電擊致昏等更人道方式已可廣泛採用。

目前包括瑞士、挪威與紐西蘭等國已立法禁止活煮甲殼類動物。動物保護團體主張，可透過電擊致昏或先將龍蝦置於低溫環境（如冰或冷空氣）使其失去知覺，再進行烹煮，以減少痛苦。

這項提案將擴展2022年由保守黨政府通過的動物福利法規，當時已正式承認章魚、螃蟹與龍蝦等無脊椎動物具備感知能力，能感受疼痛。除禁止活煮甲殼類外，工黨（Labour Party）公布的動物福利策略亦包含多項改革措施，包括全面淘汰雞籠與母豬產床、終止幼犬工廠化繁殖、徵詢禁用狗用電擊項圈的可能性，以及引入對養殖魚類更人道的屠宰規範。

英國政府擬禁追蹤狩獵 傳統獵犬活動將告終結。（示意圖／Pixabay）

此外，新政策也擬收緊狩獵規則，例如禁止繁殖季節獵捕野兔與野兔類、終止所謂的「追蹤狩獵」（trail hunting），以動物氣味製造追蹤線索，讓獵犬與騎手沿途追逐。工黨在競選宣言中承諾將2005年禁令延伸至追蹤狩獵，多家動保團體指出，追蹤狩獵常被用作掩護實際獵殺狐狸的手段。

針對這項改革，英國政界反應不一，改革英國黨（Reform UK）領袖奈傑爾．法拉奇（Nigel Farage）抨擊政策為「專制控制狂」，甚至揚言若禁止此類狩獵，不如全面禁止狗在鄉間追逐野兔、野兔類、鹿與狐狸。不過民意調查顯示，英國選民普遍支持更嚴格的狩獵規範，儘管改革英國黨的支持者在此議題上意見分歧。根據去年YouGov調查，有65%的支持者認為狩獵野生動物不應被允許，僅29%持相反看法；就使用獵犬狩獵而言，只有21%表示應予以允許。

英國政府內部人士指出，工黨此舉旨在修正過時法規，改善動物福利，而非專注於保護狩獵活動；同時政府也致力於緩解民眾生活成本壓力、縮短醫療等待名單，兌現選民期待。綠黨（Green Party）大致對這些改革表示支持，但呼籲政府進一步考慮取消競速賽犬比賽（greyhound racing），威爾斯地區已規劃於2030年前全面禁止此類比賽。

動保團體長年推動禁止活煮甲殼類，終獲政策回應。（圖／翻攝自X，@FT）

