動保政策接軌在地信仰 高雄推動毛孩守護政策 打造人與動物共好城市

為強化市民飼主責任意識並落實動物防疫政策，高雄市政府農業局動物保護處攜手鳳山區重要信仰中心、擁有兩百多年歷史的鳳邑開漳聖王廟，共同推出結合宗教信仰與動物防疫理念的聯名符袋「好伴平安」，透過文化力量引導市民將寵物健康照護與公共防疫落實於日常生活。





農業局指出，鳳邑開漳聖王廟為鳳山四大古廟之一，長年深植地方、深受民眾信賴；動保處則長期推動寵物登記、狂犬病疫苗注射及動物保護教育。此次跨界合作，正是希望透過民眾熟悉的信仰場域，讓動物保護與生命教育自然融入生活，形塑人與動物共好的城市文化。

本次推出的「好伴平安」聯名符袋，以「好伴」為名，象徵寵物是家庭中最忠誠的陪伴者，也取其「生命重要一半」之意。符袋設計融合廟方傳統吉祥紅色系與動保處識別意象，外觀莊重溫暖，兼具文化象徵與實用機能。飼主可將每年施打狂犬病疫苗後配發的預防注射證明牌放入符袋中，除降低金屬牌磨損與聲響不便外，也讓毛孩外出時隨身攜帶防疫證明與祝福意涵。





動保處表示，狂犬病為人畜共通傳染病，依法定期為寵物施打疫苗並完成登記，是飼主應盡的責任，也是守護家庭與社區公共安全的重要防線。透過「好伴平安」符袋結合文化情感與政策行動，期望提升市民主動參與疫苗施打與寵物登記的意願，讓防疫政策更具親近性與認同感。





活動當天，廟埕現場集結十多隻參與活動的「好伴狗狗」，一同完成象徵祝福的平安符過爐儀式。農業局長姚志旺說，市府持續以多元方式推動動物保護與公共防疫政策，透過與在地信仰中心合作，讓傳統民俗成為政策推廣的有力助力。他也呼籲市民共同成為毛孩一輩子的「好伴」，以實際行動落實狂犬病疫苗注射與寵物登記，讓祝福化為守護，打造人與動物都能安心共處的友善城市。

