動保救援「小枯葉」 可愛幼貓恢復健康等待新主人

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股區中興路二段一處小巷內，日前有熱心民眾發現一隻奄奄一息的幼貓，立刻通報市府動物保護防疫處救援，動保處長楊淑方指出，動保人員將牠帶回五股動物之家治療，這隻小貓骨瘦如柴，雙眼感染嚴重，經治療照護後恢復健康，如今已是擁有一雙明亮大眼的小萌貓，正在等待有緣人認養；新北8間動物之家也有許多動物等待認養，歡迎民眾上官網查詢。

照護員薩燕菁指出，五股案的小貓被接回後，獸醫師立即為小貓清創、滴眼藥與營養補給，另由動保員則輪班照顧，細心餵食與保暖陪伴，因為小貓瘦得像枯萎的葉子，於是替牠取名為「小枯葉」，所幸經過數週細心照料，小枯葉變回健康可愛的模樣，等待領養。

動保處指出，動物之家有許多收容動物等待領養，民眾可於開放時間前來參觀、互動與了解動物的個性與狀況，找到最適合自己的新夥伴；市府將持續致力於動物保護與福利推動，建立救援、醫療、收容、認養、教育宣導完善照護體系，並提升動物之家環境品質與專業。

動保處說，如民眾發現需要協助或救援的動物，可撥打1959動保專線通報，由專業人員即時前往處理，新北市8所動物之家有許多動物正在找家，歡迎民眾上官方認養網站查詢。

