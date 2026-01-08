動保新制 棄養寵物最高罰百萬

行政院會八日拍板通過「動物保護法」部分條文修正草案，強化寵物飼主責任，棄養寵物最重罰一百萬元罰鍰。圖為民眾在台北市士林區遛狗。 （中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

行政院八日通過動物保護法部分條文修正草案，寵物遺失要在五天內申報，否則視為棄養，棄養者最重將達新台幣一百萬元；此外，草案也明定以暴力等方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至二分之一。

動物保護法部分條文修正草案，草案重點包含強化飼主責任、提升收容管理、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，草案將送立法院審議。

強化飼主責任重點，包含一，為避免飼主無正當理由棄養寵物，任意送交政府機關處理，未來，寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，若未符條件就送交者，視為棄養。棄養寵物將從三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，調整為十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

農業部解釋，過去常有人將寵物直接丟在收容所門口，造成麻煩，因此未來必須與收容所人員面對面完成交付，避免構成棄養。

草案明定，經指定公告應辦理登記的寵物飼主，應在遺失事實發生的翌日起五天內向直轄市、縣市主管機關申報遺失，除非有受傷、住院等正當理由，否則也視為棄養動物。

為加強保護動物，並遏止虐殺動物案件發生，草案也增加虐待、虐殺等刑責，現行虐待動物處二年以下有期徒刑或拘役，併科二十萬元以上、二百萬元以下罰金，草案則調高為處六月以上、五年以下有期徒刑，併科三十萬元以上、三百萬元以下罰金。

現行虐待動物致死必須是致複數動物死亡且情節重大者，才處一年以上五年以下有期徒刑，併科五十萬元以上、五百萬元以下罰金，草案則調整為以槍械、暴力等凌虐方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至二分之一。

記者陳建興∕台北報導

對於行政院會八日通過農業部提出的動物保護法部分條文修正草案。動保團體肯定行政院版本出爐，但遺憾未納入實驗動物，希望未來與立委版本合併審查時，最後能納入。