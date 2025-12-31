動保法修正卡關1年 農業部版本難產遭立院催繳

立法院經濟委員會今（31）日進行「動物保護法部分條文修正」審查，共計28名立委提出38項修正版本，內容涵蓋飼主責任、寵物食品管理、虐待防治、收容規畫、交易買賣等，立法院經濟委員會31日審查「動物保護法部分條文修正草案」，農業部長陳駿季出席備詢。（姚志平攝）

立法院經濟委員會今（31）日進行「動物保護法部分條文修正」審查，共計28名立委提出38項修正版本，內容涵蓋飼主責任、寵物食品管理、虐待防治、收容規畫、交易買賣等，但主管機關農業部的版本，卻在行政院「卡關1年」，導致今日議程仍無法整合討論，因此會議主席藍委楊瓊瓔表示，責請農業部於2周內將自身、38名立委所提版本進行整理，提出部版內容，並於下次審議進行討論。

據悉，隨時代演進民眾對於動物的保護觀念逐步提升，因此也催動行政部門、立委針對動保法進行修正，而農業部於2023年提出草案預告，又於2024年8月報請行政院，預計通過院會討論後，即可送至立法院審議，然而，時至今日的立院審查，38名立委的版本皆出爐完備，但農業部的官方版本卻仍未出爐。

而今日審查，僅針對第一條、第二條進行初步討論，第一條內容係基於尊重動物生命及增進動物福祉，且動物不同於其他物產，具有「感知能力」，遂由立委提案提升動物位階，透過法律賦予「動物權」概念，第二條則是基於動檢員人力、公權力不足等問題，提出設置動物警察、專責動物保護機關等，協助執行動物保護衍生之各項工作。

而針對立委所提之內容，因第一條涉及民法修正，須由法務部、農業部等各界討論，因此立院決議先行保留；而第二條，及其餘修正條文，立院則認為目前朝野、農業部皆有一致方向，惟院版至今仍未出爐，因此責請農業部於2周時間內，將所有委員提案與修正動議進行整合，提出農業部建議版本，並送交至立法院經濟委員會，以利下次會議進行討論。

農業部長陳駿季說明，農業部所提之版本其實已完成行政院審查，但還差最後一步的院會沒有通過，將會積極與政院協商，希望能盡速排入院會，此外，由於農業部版本為「1年前送入」，因此許多內容並不包含後續立委所提之新內容，但只要大家取得共識，都會將相關建議納入進去。

