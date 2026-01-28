動保法修正草案今續審 陳駿季：未達共識不宜貿然入法

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

行政院日前通過動物保護法修正草案，未納入管理餵養遊蕩動物，引起野保、動保團體不滿。農業部長陳駿季今（28）日表示，動物餵養這個議題，不同團體及利害關係人還沒有達到高度的共識，在禁止餵養尚未達到共識前，不宜貿然入法。

行政院會於8日通過農業部擬具之「動物保護法」部分條文修正草案，函送立院審理。立法院經濟委員會今日繼續審查「動物保護法部分條文修正草案」案，許多愛貓狗人士在立法院前指出，該修法在完全沒有配套下，恐導致遊蕩犬貓無人管理、無人抓紮，最終造成數量暴增，問題全面失控，也不認為愛心餵養必須等同飼主。

為野生動物而走行動聯盟等專業團體，今日召開記者會指出，「動保法」的立法精神不僅在於動物保護，更在於落實管理，呼籲此次修法不應僅停留於價值宣示，否則恐難以回應與遊蕩動物相關、持續升溫的各類衝突，亦不利於動物福利的實踐，也喊話支持餵養的民眾在看待不同立場意見的同時，也應思考並承擔相應責任。

陳駿季會前受訪表示，動物餵養這個議題，在不同的團體、不同的利害關係人當中，都還有一些意見，沒有達到高度的共識。

陳駿季強調，希望這次修法，先處理有共識的條文，至於餵養的部分，其實農業部在自然保護區、自然保留區，都已經根據森林法及野保法不准餵養，這是第一步。後續部分，農業部在相關執行地區的生態計畫，有要求執行人員宣導禁止餵養。禁止餵養在還沒有達到共識之前，不宜貿然入法。

