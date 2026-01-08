動保法修正草案拍板！ 棄養最高罰百萬、虐待最重判5年

行政院會通過《動物保護法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。（圖：孫佳慈攝）

行政院會今天（8日）通過由農業部擬具的《動物保護法》部分條文修正草案，將函送立法院審議。修法將聚焦強化飼主責任跟重罰虐待行為，並明確界定棄養構成要件並大幅提高罰鍰額度，任意棄養最高可處100萬元，若故意宰殺或虐待動物，導致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，刑責提高至6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬至300萬元罰金，若虐死加重其刑至2分之1

農業部說明，本次修法以「加強飼主責任、提升收容管理、精進寵物產業管理、動保檢查員執法賦權及全面強化動物保護」為五大方向來推動，合計修正27條條文。在制度面上，草案明定飼主須為成年人，未成年人飼養寵物則由法定代理人或實際照顧者負責；同時建立寵物分類分級管理，並強化犬貓絕育規範，將免絕育從申報制改為申請制。另外公立動物收容處所，也將納入定期評鑑機制，並明確人道處置標準，以確保收容品質與動物善終權益。

針對過往常見的棄養漏洞，修正草案也有補強。飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，如果寵物遺失也需要於5日內完成申報，無正當理由未通報者同樣認定為棄養。假設任意棄養，罰則會從原先3萬元以上15萬元罰鍰，提高至可處10萬元以上100萬元罰鍰。

至於故意虐待動物，導致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失行為者也有加重刑責，處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金；若使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，加重其刑至2分之1。